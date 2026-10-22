Лляна туніка та набедрена пов"язка: у чому воювала армія Стародавнього Єгипту

В епоху Нового царства, приблизно у 1550–1070 рр. до н. е., армія Стародавнього Єгипту використовувала списи, щити, луки та вигнуті мечі, відомі як хопеші.

Спис був практичною зброєю для піхотинців, а щити, виготовлені з дерева та шкір тварин, слугували для захисту. Хопеш — меч із характерним вигнутим лезом — став одним із найвпізнаваніших видів зброї, що асоціюються зі Стародавнім Єгиптом, пише Фокус.

Однак у сучасних ілюстраціях часто пропускається важлива деталь: далеко не всі єгипетські воїни носили складні обладунки. У багатьох рядових піхотинців спорядження було досить простим, тоді як більш надійні лускаті обладунки призначалися для елітних підрозділів та воїнів на колісницях.

Єгипетські воїни часто носили лляні туніки та набедрені пов’язки, але їхній зовнішній вигляд міг суттєво відрізнятися залежно від історичного періоду, виконуваних завдань та соціального статусу.

Армії Стародавнього Єгипту здобули перемогу в багатьох битвах завдяки продуманій тактиці у поєднанні з ефективним озброєнням. Єгипетські війська могли вести бій як у пішому строю, так і на колісницях. Наприклад, під час атаки лучники обстрілювали супротивника з відстані, тоді як піхотинці, озброєні списами, щитами та мечами, просувалися вперед, безпосередньо зближуючись із ворогом.

Поява колісниць, запозичених у гіксосів, докорінно змінила характер ведення війни в Єгипті. Воїни на колісницях могли оглядати поле бою, обсипаючи супротивника стрілами або завдаючи ударів списами. Висока мобільність дозволяла їм перегравати менш рухливих супротивників і атакувати там, де ворог був найменш готовий до оборони.

Єгипетські воїни часто шикувалися у щільні бойові порядки: солдати трималися тісними групами, прикриваючи себе та своїх товаришів щитами, розташованими спереду або збоку. Такі шикування дозволяли армії зберігати стійкість перед обличчям ворожих атак. Єгипетські воєначальники ретельно планували битви, вміло використовуючи особливості місцевості та завдаючи ударів у найбільш сприятливий момент.

Такі види зброї, як хопеш (серпоподібний меч), лук, спис і щит, застосовувалися у суворій відповідності до обраної тактики. Саме поєднання грамотної стратегії та грізного озброєння зробило єгипетську армію однією з найпотужніших і непереможних сил тієї епохи.

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