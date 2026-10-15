Судьба 23-летней войны решилась за одно утро: как завершилась Первая Пуническая война

10 марта 241 года до н. э. у западного побережья Сицилии состоялось последнее морское сражение Первой Пунической войны между Римом и Карфагеном. Судьба более чем 20-летней войны решилась за одно утро.

Рим практически исчерпал свои финансовые ресурсы, постоянно строя и теряя флоты. Тогда состоятельные римские граждане на собственные средства снарядили новый флот, насчитывавший около 200 военных кораблей, — с условием, что в случае победы Рима затраты будут им возмещены, пишет Фокус.

Карфагенские корабли были тяжело нагружены зерном и припасами для войск, находившихся на Сицилии. Римские суда, напротив, были более легкими и лучше подготовленными. Они поджидали противника в районе Эгадских островов.

Римляне разгромили карфагенян. Десятки вражеских кораблей были потоплены или захвачены. Карфаген запросил мира и отказался от Сицилии. Это событие положило начало становлению Рима как морской державы.

На протяжении более 2000 лет сведения об этой битве существовали лишь на страницах книг.

Однако в 2004 году итальянская полиция изъяла в кабинете одного из сицилийских стоматологов бронзовый таран — часть античного военного корабля. Как выяснилось, его еще за несколько лет до этого выловили из моря рыбаки.

Эта находка послужила толчком к масштабным поискам. С тех пор водолазы и археологи, работающие в акватории Эгадских островов, обнаружили на морском дне более двух десятков бронзовых таранов, а также множество римских шлемов, фрагменты мечей и керамические сосуды, которые перевозились на кораблях.

Это единственное место античного морского сражения, которое удалось обнаружить и столь детально исследовать.

Таран был главным оружием античного военного корабля. Это массивное бронзовое изделие, закрепленное на носу судна на уровне ватерлинии, предназначалось для пробивания бортов вражеских кораблей. До открытий у Эгадских островов подобные находки были крайне редкими — их насчитывались лишь единицы.

На многих римских таранах сохранились надписи с именами должностных лиц, которые проводили их приемку и одобрение. По сути, это своего рода клейма контроля качества, которым уже 2200 лет.

Некоторые из найденных таранов — карфагенские. На одном из них высечена пуническая надпись: молитва богу Баалу с просьбой помочь тарану поразить цель.

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