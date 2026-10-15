Доля 23-річної війни вирішилася за один ранок: як завершилася Перша Пунічна війна

10 березня 241 року до н. е. біля західного узбережжя Сицилії відбулася остання морська битва Першої Пунічної війни між Римом і Карфагеном. Доля війни, що тривала понад 20 років, вирішилася за один ранок.

Рим практично вичерпав свої фінансові ресурси, постійно будуючи та втрачаючи флоти. Тоді заможні римські громадяни за власні кошти спорядили новий флот, що налічував близько 200 військових кораблів, — за умови, що в разі перемоги Риму витрати їм будуть відшкодовані, пише "Фокус".

Карфагенські кораблі були важко навантажені зерном та провіантом для військ, що перебували на Сицилії. Римські судна, навпаки, були легшими та краще підготовленими. Вони чекали на супротивника в районі Егадських островів.

Римляни розгромили карфагенян. Десятки ворожих кораблів було потоплено або захоплено. Карфаген попросив миру та відмовився від Сицилії. Ця подія поклала початок становленню Риму як морської держави.

Протягом понад 2000 років відомості про цю битву існували лише на сторінках книг.

Однак у 2004 році італійська поліція вилучила в кабінеті одного із сицилійських стоматологів бронзовий таран — частину античного військового корабля. Як з’ясувалося, його ще за кілька років до цього виловили з моря рибалки.

Ця знахідка стала поштовхом до масштабних пошуків. Відтоді водолази та археологи, які працюють в акваторії Егадських островів, виявили на морському дні понад два десятки бронзових таранів, а також безліч римських шоломів, фрагменти мечів і керамічні посудини, які перевозилися на кораблях.

Це єдине місце античної морської битви, яке вдалося виявити та настільки детально дослідити.

Таран був головною зброєю античного військового корабля. Цей масивний бронзовий пристрій, закріплений на носі судна на рівні ватерлінії, призначався для пробивання бортів ворожих кораблів. До відкриттів біля Егадських островів подібні знахідки були вкрай рідкісними — їх налічувалося лише кілька.

На багатьох римських таранах збереглися написи з іменами посадових осіб, які здійснювали їх приймання та затвердження. По суті, це своєрідні клейма контролю якості, яким уже 2200 років.

Деякі з знайдених таранів — карфагенські. На одному з них викарбувано пунічний напис: молитва до бога Баала з проханням допомогти тарану влучити в ціль.

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