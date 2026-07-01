Біологічна зброя та "кораблі смерті": шокуючі подробиці Війни за незалежність США

Напередодні 250-ї річниці ухвалення Декларації незалежності США вчені оприлюднюють шокуючі подробиці Війни за незалежність США.

Дослідження останніх кількох років пролили світло на масові вбивства, етнічні чистки та вкрай жорстоке поводження з полоненими під час Війни за незалежність США. Експерти стверджують, що, незважаючи на те, що більшість західноєвропейських конфліктів XVIII століття були набагато масштабнішими, рівень звірств у них був значно нижчим, пише Independent.

Історики стверджують, що Війна за незалежність США стала настільки жорстокою через унікальне поєднання факторів. По-перше, це було антиурядове повстання, а також громадянська війна й етнічний конфлікт.

Британці вважали американських солдатів зрадниками, тому поводилися з ними з неймовірною жорстокістю. Оскільки це була також і громадянська війна, вона відрізнялася запеклою міжусобною боротьбою. Крім того, обидві сторони конфлікту використовували індіанські племена як союзників, піддаючи корінне населення расизму: масовим вбивствам, етнічним чисткам і навіть випадкам геноциду.

Відео дня

Як корінні американці та американці європейського походження протягом багатьох років згадували вторгнення Джорджа Вашингтона до Конфедерації хауденосауні [ірокезів] — військову кампанію, яку багато істориків вважають актом геноциду.

Минулого року інший американський вчений, професор Джошуа Каталано з Університету Клемсона, Південна Кароліна, опублікував дослідження про масові страти десятків корінних американців — чоловіків, жінок і дітей — американськими силами, які виступали за незалежність, під час різанини в Гнаденхюттені в 1782 році. Нове дослідження аналізує, як створення міфів і приховування правди використовувалися як зброя для захоплення земель на кордоні. Крім того, за останні роки археологічні та етнографічні дослідження пролили важливе нове світло на село XVIII століття, де сталася різанина.

Також надійшли нові тривожні свідчення щодо ставлення Великої Британії до американських військовополонених.

Тюремні кораблі, на яких кишіли хвороби, на яких британці жорстоко поводилися з американськими військовополоненими й доводили багатьох до голодної смерті, деякі історики порівнюють із концентраційними таборами.

Дійсно, у цих "таборах смерті" загинуло майже вдвічі більше американців, ніж у боях.

Близько 30 000 афроамериканців воювали у війні (в обох таборах), але дослідження показали, що, значною мірою через шокуючу расову дискримінацію, рівень смертності серед них був приблизно в чотири рази вищим, ніж серед білих солдатів.

Найсвіжіші дослідження американських вчених також пролили нове важливе світло на те, як британські військові майже напевно використовували або планували використовувати бактеріологічну зброю (віспу) проти американців, які виступали за незалежність.

Інші новини науки