Биологическое оружие и "корабли смерти": шокирующие подробности Войны за независимость США

В преддверии 250-й годовщины принятия Декларации независимости США, ученые публикуют шокирующие подробности Войны за независимость США.

Исследования последних нескольких лет пролили свет на массовые убийства, этнические чистки и крайне жестокое обращение с пленными во время Войны за независимость США. Эксперты утверждают, что несмотря на то, что большинство западноевропейских конфликтов XVIII века были намного масштабнее, уровень зверств в них был намного ниже, пишет Independent.

Историки говорят, что Война за независимость США стала настолько жестокой из-за уникального сочетания факторов. Во-первых, это было антиправительственное восстание, а также гражданская война и этнический конфликт.

Британцы считали американских солдат изменникам и предателями, поэтому обращались с ними с невообразимой жестокостью. Поскольку это также была и гражданская война, она отличалась ожесточенной междоусобной борьбой. Кроме этого, обе стороны противостояния использовали индейские племена в качестве союзников, подвергая коренное население расизму: массовым убийствам, этническим чисткам и даже случаям геноцида.

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Как коренные американцы и американцы европейского происхождения на протяжении многих лет вспоминали вторжение Джорджа Вашингтона в Конфедерацию хауденосауни [ирокезов] – военную кампанию, которую многие историки считают актом геноцида.

В прошлом году другой американский учёный, профессор Джошуа Каталано из Университета Клемсона, Южная Каролина опубликовал исследование о массовой казни десятков коренных американцев — мужчин, женщин и детей — американскими силами, выступавшими за независимость, во время резни в Гнаденхюттене в 1782 году. Новое исследование оценивает, как создание мифов и сокрытие правды использовались в качестве оружия для захвата земель на границе. Кроме того, за последние годы археологические и этнографические исследования пролили важный новый свет на деревню XVIII века, где произошла резня.

Также были получены тревожные новые свидетельства об обращении Великобритании с американскими военнопленными.

Тюремные корабли, кишащие болезнями, на которых британцы жестоко обращались с американскими военнопленными и доводили многих до голодной смерти, некоторые историки сравнивают с концентрационными лагерями.

Действительно, в этих “лагерях смерти” погибло почти вдвое больше американцев, чем в боях.

Около 30 000 афроамериканцев служили в войне (с обеих сторон), но исследования показали, что, в значительной степени из-за шокирующей расовой дискриминации, уровень смертности среди них был примерно в четыре раза выше, чем среди белых солдат.

Самые последние исследования американских ученых также пролили важный новый свет на то, как британские военные почти наверняка использовали или планировали использовать бактериологическое оружие (оспу) против американцев, выступавших за независимость.

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