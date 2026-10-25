С Марса пришел аномальный сигнал: ученые обнаружили его источник

Сейсмометр посадочного модуля NASA “Викинг-2” зарегистрировал на Марсе два аномальных сигнала. Один из них был именно тем, что ученые надеялись обнаружить.

Исследователи провели новый анализ данных, полученных 50 лет назад с помощью сейсмометра посадочного модуля "Викинг-2". Согласно исследованию, опубликованному в журнале AGU Advances, один из двух аномальных сигналов был вызван сейсмической активностью под поверхностью Марса. Это значит, что именно в 1976 году, а не через несколько десятилетий было обнаружено первое землетрясение на Красной планете, пишет IFLScience.

Землетрясения и создаваемые ими сейсмические волны служат одним из важнейших источников информации о внутреннем строении Земли. В 1975 году ученые из NASA разместили сейсмометр на посадочном модуле "Викинг-2" который прибыл на Марс, чтобы изучить геологию Красной планеты и обнаружить возможную сейсмическую активность.

Но сейсмометр был установлен в верхней части аппарата, из-за чего прибор фиксировал сильные шумы, вызванные ветром. Поэтому до сих пор оставалось неясным, были ли два зафиксированных аномальных сигнала созданы землетрясениями на Марсе или же это просто помехи, вызванные ветром.

Полноценно заглянуть в недра Красной планеты ученые смогли лишь с помощью посадочного модуля NASA InSight, который работал на Красной планете 2018 по 2022 год Фото: NASA

Полноценно заглянуть в недра Красной планеты ученые смогли лишь с помощью посадочного модуля NASA InSight, который работал на Красной планете 2018 по 2022 год. Его сейсмометр был размещен непосредственно на поверхности планеты и зафиксировал 1319 землетрясений. Таким образом ученые выяснили, что Марс является сейсмически активной планетой.

Ученые провели повторный анализ аномальных сигналов, которые получил "Викинг-2", а затем отправил эти данные на Землю. Исследователи сопоставили эти сейсмические сигналы с данными, полученными InSight, выяснили, что один сигнал скорее всего был создан землетрясением на Марсе. То есть это, вероятно, первая регистрация подземных толчков на Красной планете и сделана она была 50 лет назад.

По словам ученых, форма сейсмической волны поразительно похожа как на подземные толчки, зарегистрированные на Земле, так на данные сейсмометра посадочного модуля InSight.

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