Топливо из воздуха: найдено решение энергетического кризиса, но только на Марсе

Китайские исследователи создали катализатор для получения метанола из углекислого газа на Марсе.

Ученые из Китая работают над тем, чтобы будущие астронавты на Марсе могли самостоятельно создавать ракетное топливо на Красной планете. Это свидетельствует о серьезности намерений Пекина в будущем отправить людей Марс. Исследование, опубликованное в Journal of Deep Space Exploration, показало, что астронавты могут создавать жидкое топливо, метанол, из углекислого газа атмосферы Марса, пишет South China Morning Post.

Ученые создали специальный катализатор, который превращает углекислый газ в жидкое топливо — метанол. Напоминаем, что 95% атмосферы Марса состоит из углекислого газа. Поэтому ученые считают, что с помощью их катализатора будущие астронавты смогут создавать ракетное топливо на Красной планете.

Катализатор представляет собой сочетание меди и натрия, нанесенное на пористую кристаллическую структуру. Он способствует реакции углекислого газа с водородом, который можно получать из водяного льда на Марсе, в результате чего образуется метанол. В ходе экспериментов каждый килограмм катализатора позволял получать около 245 граммов метанола в час.

При этом метанол можно использовать не только в качестве ракетного топлива, но также он может служить топливом для производства электроэнергии, а еще его можно использовать в качестве химического сырья для строительных материалов и других продуктов на Марсе, считают ученые.

Возможность производства ракетного топлива и базовых химических веществ на Марсе позволит значительно сократить объем грузов, доставляемых с Земли и снизить расходы на пилотируемые миссии на Красную планету. Также это сделает будущие базы на Марсе более автономными.

В то время как NASA в основном рассматривает возможность превращения углекислого газа на Марсе в метан, чтобы использовать его в качестве ракетного топлива, китайские ученые сделали выбор в пользу метанола.

По их словам, для хранения метана нужны экстремально низкие температуры, а метанол остается жидким при комнатной температуре. Это делает его хранение более простым и расширяет возможности его использования.

Пока что Китай не объявлял о том, когда он планирует отправить своих астронавтов на Марс. Сейчас известно о планах КНР впервые отправить китайских астронавтов на Луну до 2030 года.

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