Выбрасывает газ в космос со скоростью 3600 км/с: обнаружена странная черная дыра (фото)

Астрономы обнаружили огромную черную дыру, которая активно растет, в тот период времени, когда Вселенной было около 700 миллионов лет.

Новые данные космического телескопа Уэбб и радиотелескопа ALMA в который раз показывают, что в ранней Вселенной уже существовали чрезвычайно массивные черные дыры. Хотя, согласно теориям, через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, такие черные дыры не должны были существовать. Особенность данной черной дыры состоит в том, что она скрыта плотной пеленой пыли и находится в центре галактики, которая имеет чрезвычайно высокую скорость образования новых звезд. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Считается, что черным дырам, чтобы набрать массу превышающую массу Солнца в миллиарды раз, необходимо было расти несколько миллиардов лет. Но за последние 4 года астрономы обнаружили, что такие черные дыры существовали даже того, когда Вселенной было менее 1 миллиардов лет.

Считается, что многие массивные черные дыры, расположенные в центрах галактик, существовавшие в первый миллиард лет истории космоса скрыты плотными облаками пыли, а потому их очень сложно обнаружить. Хотя черные дыры не излучают свет, особенно массивные черные дыры создают квазары — чрезвычайно яркие объекты. Это излучение исходит от горячего вещества, которое активно поглощает черная дыра.

Радиоизображение телесопа ALMA древней галактики с квазаром в центре Фото: ALMA

Астрономы удалось обнаружить древний квазар, получивший название, J1440+0019, который существовал, когда Вселенной было примерно 700 миллионов лет. По оценкам ученых, черная дыра, создавшая квазар, имеет массу, которая в 1,1 миллиарда раз превышает массу Солнца. Как показывает исследование, эта черная дыра в наблюдаемый период времени все еще продолжала расти.

Ученые выяснили, что черная дыра поглощает вещество со скоростью, близкой к максимальному пределу, что делает этот объект достаточно уникальным и ценным для исследования, чтобы лучше понять эволюцию космоса на начальных этапах его истории. Из-за того, что черная дыра быстро поглощает огромные объемы газа и пыли, она также выбрасывает часть этого вещества обратно в космос. По оценкам ученых скорость выброса составляет около 3600 км/с.

Согласно исследованию, галактика в центре которой находится квазар, содержит около 400 миллионов масс Солнца в виде пыли, а темп образования новых звезд составляет примерно 1330 солнечных масс в год. Это очень быстро. Например, наша галактика производит всего несколько звезд в год, хотя она существует уже около 12 миллиардов лет.

По словам ученых, удивляет сочетание сразу нескольких факторов в данном исследовании: огромная черная дыра, активно поглощающая вещество, галактика с огромными запасами пыли, которая имеет очень высокую скорость образования звезд – и все это происходит менее чем через миллиард лет после Большого взрыва.

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