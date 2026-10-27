Такою була Земля: зонд NASA зробив перші в історії знімки найбільшого супутника Сатурна (фото)

Космічний апарат "Кассіні" зробив перші фотографії Титана з відстані 1200 кілометрів від поверхні супутника Сатурна.

26 жовтня 2004 року назавжди увійшов в історію. Саме тоді зонд NASA "Кассіні" вперше в історії зробив знімки Титана з близької відстані. Отримані дані дозволили здійснити першу в історії посадку космічного апарата на поверхню супутника іншої планети, пише Space.

Космічний апарат "Кассіні" прибув до Сатурна, другої за розміром планети Сонячної системи, наприкінці червня 2004 року. Уже 3 липня 2004 року він здійснив проліт повз Титан. Під час другого прольоту, який відбувся 26 жовтня, зонд NASA перебував набагато ближче до Титана — на відстані 1200 км від його поверхні. Під час цього прольоту космічний апарат зробив сотні фотографій Титана. Це були перші в історії знімки найбільшого супутника Сатурна, отримані з близької відстані.

Астрономи знали, що у Титана є атмосфера, але вони побачили світ, який, на думку вчених, схожий на те, яким могла бути Земля на ранніх етапах свого розвитку.

Одна з перших фотографій Титана з близької відстані Фото: NASA

На найперших фотографіях Титана, отриманих зондом "Кассіні", було видно велику територію розміром з Австралію, яку астрономи назвали "Ксанаду". Там було виявлено гірські хребти, а також западини й рівнини, а також русла метанових річок.

За 13 років роботи, аж до завершення місії у 2017 році, зонд "Кассіні" здійснив 127 близьких прольотів повз Титан.

14 січня 2005 року — це ще один знаковий день для астрономів. Цього дня відбулася перша в історії м’яка посадка космічного апарата на поверхню супутника іншої планети. Цю посадку здійснив зонд "Гюйгенс", який відокремився від "Кассіні". Завдяки цій події астрономи вперше побачили, як виглядає поверхня Титана.

Поверхня Титану. Знімок зонда "Гюйгенс" Фото: NASA

Саме перші знімки Титана, зроблені "Кассіні", разом з іншими даними допомогли вченим визначити щільність і склад атмосфери Титана, щоб краще спланувати траєкторію польоту та спуск зонда "Гюйгенс".

Титан — це єдиний супутник планети в Сонячній системі, який має щільну атмосферу. Також це єдине місце за межами Землі, де на поверхні є річки та озера, але вони складаються з метану. Гравітація на супутнику Сатурна становить лише 14 % від земної, а температура опускається до мінус 180 градусів Цельсія.

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