Астрономы опровергли давнюю теорию: почему вне Солнечной системы нашли два типа миров

Как показывает исследование, на самом деле столкновения планет могут помочь молодым мирам сохранить свои атмосферы.

Астрономы опровергли распространенную теорию о том, что растущие каменистые планеты неизбежно теряют свою атмосферу при столкновении с крупными космическими объектами. На самом деле, подобные столкновения часто помогают молодым планетам удерживать первичную, богатую водородом атмосферу. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy, пишет Phys.

По словам ученых, столкновения космических объектов играют ключевую роль в процессе роста каменистых планет, таких как Земля и большего размера. Считается, что такие планеты формируются в результате столкновений более мелких небесных тел. Эти столкновения увеличивают массу планеты и высвобождают колоссальное количество тепла, что может привести к потере атмосферы. Но останется ли атмосфера зависит от того, как рост массы и нагрев планеты взаимодействуют друг с другом, говорят авторы исследования.

Ранее ученые предложили научную основу для понимания того, как взаимосвязаны процессы потери атмосферы и эволюция недр планеты. В новом исследовании они объединили старые идеи, чтобы показать цельную картину того, что происходит после столкновения миров.

Два возможных варианта будущего для каменистой планеты с первичной водородной атмосферой (слева). В верхнем ряду показано мощное столкновение, приводящее к образованию субнептуна. В нижнем ряду столкновения не происходит, что ведет к формированию суперземли Фото: phys.org

Астрономы выяснили, что в результате столкновения масса планеты увеличивается, что ведет к росту ее гравитационной энергии и это позволяет каменистой планете удерживать свою атмосферу на стадии формирования.

В результате этого процесса крупные планеты типа субнептун с плотными атмосферами формируются преимущественно в ходе столкновений. В то же время планеты типа суперземля, избежавшие подобных масштабных столкновений, как правило, теряют свои атмосферы под длительным воздействием излучения звезды, считают ученые.

Это исследование позволяет понять, почему за пределами Солнечной системы преобладают два типа планет: суперземли, которые немного крупнее Земли и не имеют первичной атмосферы и субнептуны, которые крупнее Земли и сохранили свою первичную атмосферу.

По словам ученых, новое исследование опровергает давнюю теорию о том, что столкновения миров почти всегда приводят к полной потере атмосферы молодой планеты. Такие столкновения могут играть ключевую роль в формировании субнептунов.

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