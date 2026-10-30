Обнаружены скрытые спутники Млечного Пути: один состоит из темной материи (фото)

Возможности Обсерватории имени Веры Рубин позволяют обнаружить самые тусклые объекты в космосе. Это подтверждает новое открытие.

Астрономы изучили новые данные, полученные при обзоре глубокого космоса с помощью телескопа Обсерватории имени Веры Рубин, и обнаружили два скрытых объекта возле Млечного Пути. Они очень тусклые, а потому ранее астрономы их не видели. Это карликовая галактика и звездное скопление. Изучение карликовой галактики позволит лучше понять природу темной материи, ведь, вероятно, она почти полностью состоит из этого загадочного вещества. Два исследования опубликованы в журнале Research Notes of the AAS и на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Вокруг крупных галактик, таких как Млечный Путь, часто вращаются спутники: карликовые галактики и звездные скопления. Некоторые из них излучают так мало света, что их очень сложно обнаружить. На сегодняшний день известно около 65 галактик-спутников Млечного Пути, но, по оценкам ученых, еще сотни таких объектов скрываются в глубоком космосе.

Астрономы обнаружили два чрезвычайно тусклых спутника Млечного Пути. Это карликовая галактика Aquarius IV, расположенная примерно в 355 000 световых лет от Земли и звездное скопление Rubin-GC1.

Астрономы обнаружили два чрезвычайно тусклых спутника Млечного Пути. Это карликовая галактика Aquarius IV, расположенная примерно в 355 000 световых лет от Земли и звездное скопление Rubin-GC1 Фото: phys.org

Эти открытия показывают, что Обсерватория имени Веры Рубин (находится высоко в Андах на территории Чили), официально начавшая работу ранее в этом году, может находить чрезвычайно тусклые астрономические объекты, окружающие нашу галактику. Также астрономы надеются, что с помощью этой обсерватории удастся наконец-то выяснить, сколько на самом деле карликовых галактик вращается вокруг Млечного Пути. Эти и другие данные обсерватории позволят получить новое представление о жизненном цикле галактик, особенно тех, что излучают очень мало света.

Также новые спутники Млечного Пути дают возможность не только получить информацию об эволюции нашей галактики, но и лучше понять природу темной материи. Это невидимый каркас, удерживающий вместе структуру Вселенной и составляющий большую часть материи во Вселенной. Ученые считают, что галактика Aquarius IV, и другие такие же очень тусклые объект, содержит мало звезд и состоит почти целиком из темной материи.

Одна из главных задач Обсерватории имени Веры Рубин состоит в составлении карты гало Млечного Пути Фото: NOIRLab

Одна из главных задач Обсерватории имени Веры Рубин состоит в составлении карты гало Млечного Пути, состоящего из газа, звезд и темной материи, и окружающего основную часть нашей галактики.

Другие новости науки