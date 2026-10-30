В космосе обнаружен "Кошачий хвост" длиной 200 триллионов кошек: астрономы озадачены (фото)

Необычная структура, которая возникла в результате столкновения планет, некоторое время ставила ученых в тупик. Теперь ее загадка разгадана.

На расстоянии 63 световых года от нас находится молодая звезда Бета Живописца, которая существует более 20 миллионов лет. Наше Солнце существует уже 4,6 миллиарда лет. Вокруг молодой звезды вращаются три огромных планеты, но ее все еще окружает диск из каменистых обломков, где, вероятно, продолжают формироваться планеты и другие астрономические объекты. В этой звездной системе находится необычная структура, названная "Кошачий хвост". Ее длина в 1000 раз превышает расстояние от Земли до Солнца. Последние два года эта структура озадачивала астрономов, но теперь ее загадка разгадана. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Phys.

"Кошачий хвост" – это длинная структура, обнаруженная в диске из каменистых обломков, окружающем звезду Бета Живописца. Ее длина составляет 1000 астрономических единиц, то есть она в 1000 раз больше расстояния между нашей планетой и Солнцем. Также по словам ученых, эта длина сопоставима с цепочкой из 200 триллионов домашних кошек, выстроенных друг за другом.

Астрономы обнаружили "Кошачий хвост" с помощью космического телескопа Уэбб и его все время наблюдали только в инфракрасном диапазоне света. Теперь ученые смогли увидеть детали этой структуры также в видимом свете с помощью космического телескопа Хаббл. Ученых два года озадачивал тот факт, что "Кошачий хвост" оставался невидимым в видимом свете. Астрономы сопоставили изображения, сделанные в разных диапазонах света, и нашли причину.

С помощью космического телескопа Хаббл удалось впервые увидеть структуру "Кошачий хвост" в видимом диапазоне света (белая стрелка) Фото: phys.org

Авторы исследования пришли к выводу, что "Кошачий хвост" оставался невидимым в видимом диапазоне света из-за своего состава. Эта структура почти полностью состоит органического вещества, в основе которого лежит углерод. Длинные цепочки атомов углерода поглощают видимый свет, поэтому они выглядят практически черными.

Исследователи пока не знают, как именно возникло это углеродное вещество. Но учитывая то, что данная структура, вероятно, возникла в результате столкновения планетных тел, это столкновение произошло на столь высокой скорости, что углерод испарился, а затем, остыв, превратился в очень пористую структуру.

Данные исследования показали, что "Кошачий хвост" – это, вероятно, остаток мощного столкновения планетных тел размером с Плутон (диаметр карликовой планеты в Солнечной системе составляет более 2300 км).

Звездная система Бета Живописца — это хороший пример того, что происходило нашей Солнечной системе на этапе ее формирования 4,6 миллиарда лет назад. В то время вокруг молодого Солнца вращался диск из газа и пыли, в котором небесные тела сталкивались и разлетались на куски. Лишь некоторые планетные тела смогли накопить достаточно массы, чтобы превратиться в полноценные планеты. Исследование данной системы имеет большое значение для понимания того, как сформировались Земля и другие планеты.

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