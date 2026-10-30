Найден пришелец с Марса возрастом 4 млрд лет: Красная планета могла быть обитаемой (фото)

Ученые обнаружили на Земле самый древний метеорит, прибывший с Марса. Его состав показывает, что Красная планета была похожа на нашу.

Группа ученых изучила метеорит, обнаруженный в пустыне Сахара на территории страны Мали в Африке в 2022 году. Оказалось, что его возраст составляет 4,1 миллиарда лет и это самый древний марсианский метеорит из всех обнаруженных на нашей планете. Состав метеорита подтверждает предположение ученых о том, что Марс был теплой планетой с жидкой водой на поверхности, и там могла существовать внеземная жизнь. Результаты исследования опубликованы в журнале Science, пишет Reuters.

Сейчас Марс является холодной, сухой и безжизненной планетой. Но многие данные указывают на то, что миллиарды лет назад Красная планета была более похожа на Землю: там был теплый климат, на поверхности текла вода, образуя реки, озера и, возможно, даже океан. В таких условиях могла существовать микробная внеземная жизнь на Марсе.

Изученный марсианский метеорит под названием Teghaza 001, состоящий из нескольких фрагментов, подтверждает то, что Марс действительно был другим и, возможно, это была обитаемая планета. По словам ученых, метеорит был выброшен из коры Марса в результате сильного удара и находился длительное время в космосе, пока не упал на Землю.

Возраст Teghaza 001 составляет 4,1 миллиарда лет и это самый древний марсианский метеорит из всех обнаруженных на нашей планете Фото: phys.org

Метеорит Teghaza 001 представляет собой горную породу под названием габбро, которая входила в состав коры Марса, но сформировалась из магмы, поднявшейся с больших глубин, из мантии Красной планеты. Изотопы водорода и кислорода в составе метеорита указывают на то, что жидкая вода находилась на поверхности Марса. По словам ученых, вода проникала в глубокие слои коры, как это происходит на Земле, и смешивалась с расплавленными горными породами из мантии.

В составе метеорита были найдены кристаллы циркона, содержащие уран. Ученые определили возраст метеорита Teghaza 001 с помощью изучения процесса распада урана в свинец с течением времени.

Авторы исследования подчеркивают, что новые данные подтверждают, что на Марсе были благоприятные условия для жизни, но они не показывают, что на Красной планете точно была внеземная жизнь.

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