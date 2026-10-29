Крошечные частицы: Perseverance обнаружил на Марсе то, что может убить всех людей

Марсоход NASA обнаружили на Красной планете частицы, диаметр которых составляет около 100 нанометров. Это примерно в 500 раз тоньше человеческого волоса.

Марсоход NASA Perseverance обнаружил самые мелкие частицы пыли среди всех известных на Марсе. Они настолько крошечные, что могут повредить скафандры астронавтов и жилые модули, а также способны проникать в легкие и попадать в кровоток человека. Эти данные NASA планирует использовать для создания защиты астронавтов от опасной для жизни марсианской пыли. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Reuters.

Во время миссий NASA "Аполлон" пыль на Луне разрушала внешние слои скафандров, повреждала оборудование, а некоторые астронавты жаловались на симптомы, напоминающие сенную лихорадку или поллиноз. Это аллергическое заболевание, которое связывали с воздействием лунной пыли. Но пыль на Марсе другая.

На Луне частицы пыли имеют очень острые края, ведь там нет ветра, чтобы их сгладить. Поэтому беспокойство ученых вызывает именно форма лунной пыли. Но главным опасность были на Марсе состоит в ее химическом составе и размере частиц, говорят ученые.

Крошечные частицы марсианской пыли способны проникать в легкие астронавтов, попадать в кровоток и потенциально повреждать жизненно важные органы Фото: Live Science

Марсианская пыль содержит диоксид кремния, железо и хлорсодержащие соединения. На Земле эти вещества в высоких дозах представляют опасность для здоровья человека. По словам ученых, чем меньше частицы марсианской пыли, тем больше они способны проникать более глубоко в организм человека.

Крошечные частицы марсианской пыли способны проникать в легкие астронавтов, попадать в кровоток и потенциально повреждать жизненно важные органы. К тому же очень мелкая пыль со временем может привести к разрушению материалов, из которых изготовлены скафандры астронавтов и жилые модули на Марсе.

Теперь ученые обнаружили самые мелкие частицы пыли на Марсе среди всех известных, и они вызывают большое беспокойство. Приборы марсохода Perseverance обнаружили частицы пыли диаметром около 100 нанометров. Это примерно в 500 раз тоньше человеческого волоса. Эти частицы пыли были обнаружены в том числе на образцах материалов, предназначенных для изготовления скафандров: синтетическое волокно Vectran и защитное покрытие Teflon. Они были доставлены на Марс, чтобы ученые могли проверить, как они ведут себя в марсианских условиях.

NASA планирует отправить астронавтов на Марс уже в 2030-х годах. По словам ученых, новые данные помогут выбрать правильные материалы для создания скафандров и жилых модулей на Марсе. Также они помогут в разработке методов очистки от крошечных частиц марсианской пыли.

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