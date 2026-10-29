Откуда на самом деле появилась вода на Земле: ученые сделали неожиданное открытие

Среди каменистых планет земного типа может быть гораздо больше тех, что имеют жидкую воду. А значит и потенциальную жизнь.

Ученые давно пытаются выяснить, каким образом на нашей планете появилась вода – главный источник жизни. Новое исследование предполагает, что большая часть воды на самом деле не прибыла из космоса на Землю, а была создана самой планетой во время ее формирования 4,5 миллиарда лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience, пишет Phys.

Земля и другие планеты Солнечной системы сформировались из диска, состоящего из газа и твердых частиц пыли, который окружал молодое Солнце. Там, где образовалась Земля, излучение Солнца было настолько мощным, что молекулы воды, скорее всего, распадались на водород и кислород. Тогда возникает вопрос: откуда взялась вода в таком огромном количестве на Земле?

Предполагается, что богатые водой ледяные частицы сформировались вдали от Солнца и затем попали на Землю в составе комет и метеоритов. Но для этого нужно было, чтобы колоссальное количество комет и метеоритов врезались в молодую Землю в период ее формирования. Авторы исследования считают, что это маловероятно, а потому их исследование предлагает другой источник воды. Ученые пришли к выводу, что большая часть воды на Земле была создана самой планетой.

Взаимодействие каменистых обломков, падающих из космоса, с водородом в атмосфере ранней Земле могло создать огромное количество воды Фото: phys.org

Многие ученые считают, что Земля сформировалась в результате накопления небольших каменистых обломков, из которых постепенно выросло планетарное тело. По мере того как растущая планета набирала массу, вокруг нее могла сформироваться горячая, плотная атмосфера, насыщенная водородом. Сквозь эту атмосферу, как считают ученые, продолжали падать каменистые обломки. Оксид железа, который в них содержался, вступал в реакцию с водородом и образовывались чистое железо и водяной пар. Таким образом могло возникнуть огромное количество воды.

Чтобы проверить эту теорию, ученые нагревали образцы горных пород до температур от 1200 градусов до 1400 градусов по Цельсию в потоках водорода. Выяснилось, что в условиях, характерных для ранней Земли, вода образуется всего за несколько минут. В ходе экспериментов почти 80% оксида железа в образцах превратилось в чистое железо и при этом выделился водяной пар.

Данное открытие имеет важное значение для поиска внеземной жизни. На каменистых планетах земного типа в других звездных системах вода могла образоваться так же, как это происходило на Земле, согласно новому исследованию. Это значит, что среди каменистых планет может быть гораздо больше тех, что имеют жидкую воду. А значит и потенциальную внеземную жизнь.

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