Будущее Солнечной системы: вокруг мертвой звезды обнаружены планеты-призраки

Астрономы впервые обнаружили двойной диск из обломков бывших планет, который вращается вокруг белого карлика.

Белые карлики – это остатки умерших обычных звезд размером с Солнце, которые по размеру сравнимы с Землей, но их масса составляет половину массы Солнца. Ранее астрономы обнаруживали вокруг белых карликов диск и обломков разрушенных планет. Но теперь они впервые обнаружили двойной диск, части которого разделены четким промежутком. Вероятно, такая стартера сформировалась под влиянием двух планетных тел. То, что увидели астрономы может быть будущим нашей Солнечной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy, пишет Phys.

Белые карлики – это остатки умерших обычных звезд размером с Солнце, которые по размеру сравнимы с Землей, но их масса составляет половину массы Солнца Фото: space.com

Звезды похожие на Солнце в конце своей жизни увеличиваются в размерах и превращаются в красных гигантов. В результате они уничтожают окружающие их планеты. Со временем на месте красного гиганта появляется белый карлик, окруженный обломками планет. Астрономы изучили белый карлик под названием J1328−1450, расположенный на расстоянии 1600 световых лет от нас и обнаружили нечто неожиданное.

Астрономам известно, что иногда некоторые планеты в подобных системах могут пережить трансформацию своей звезды, но в таком случае остается один диск из обломков остальных планет. Теперь же астрономы впервые обнаружили вокруг белого карлика двойной диск из обломков и два уцелевших планетных тела.

Как выяснилось, два кольца из обломков являются очень стабильными и разделены четким промежутком. Ученые считают, что такая сложная двойная структура, скорее всего, поддерживается двумя сохранившимися планетными телами, которые движутся по разным орбитам. Одно из этих тел имеет всего несколько километров в диаметре, а другое по размеру напоминает Плутон или даже Луну, то есть его диаметр может составлять от примерно 2300 км до 3400 км.

Астрономы впервые обнаружили вокруг белого карлика двойной диск из обломков планет. Иллюстрация Фото: phys.org

Астрономы выяснили, что двойной диск из обломков содержит кальций, кислород, магний и железо. Это распространенные химические элементы, из которых состоят каменистые планеты в Солнечной системе. Но внутреннее кольцо содержит больше магния, чем внешнее. Предполагается, что эти два кольца представляют собой обломки двух разрушенных планет, имеющих разный химический состав.

Это открытие показывает, что вокруг мертвых звезд могут существовать более сложные диски из обломков планет, чем предполагалось ранее.

Солнце через примерно 5 миллиардов лет превратится в белого карлика, что приведет к уничтожению Земли. Поэтому система J1328−1450 дает уникальное представление о том, как может выглядеть будущее Солнечной системы.

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