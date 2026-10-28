Майбутнє Сонячної системи: навколо мертвої зірки виявлено планети-привиди

Астрономи вперше виявили подвійний диск із уламків колишніх планет, який обертається навколо білого карлика.

Білі карлики — це залишки померлих звичайних зірок розміром із Сонце, які за розмірами порівнянні із Землею, але їхня маса становить половину маси Сонця. Раніше астрономи виявляли навколо білих карликів диск із уламків зруйнованих планет. Але тепер вони вперше виявили подвійний диск, частини якого розділені чітким проміжком. Ймовірно, така система сформувалася під впливом двох планетних тіл. Те, що побачили астрономи, може бути майбутнім нашої Сонячної системи. Результати дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Phys.

Білі карлики — це залишки померлих звичайних зірок розміром із Сонце, які за розмірами порівнянні із Землею, але їхня маса становить половину маси Сонця Фото: space.com

Зірки, схожі на Сонце, наприкінці свого життя збільшуються в розмірах і перетворюються на червоних гігантів. У результаті вони знищують навколишні планети. Згодом на місці червоного гіганта з’являється білий карлик, оточений уламками планет. Астрономи дослідили білий карлик під назвою J1328−1450, розташований на відстані 1600 світлових років від нас, і виявили щось несподіване.

Астрономам відомо, що іноді деякі планети в подібних системах можуть пережити трансформацію своєї зірки, але в такому випадку залишається лише один диск із уламків інших планет. Тепер же астрономи вперше виявили навколо білого карлика подвійний диск із уламків та два вцілілі планетарні тіла.

Як з’ясувалося, два кільця з уламків є дуже стабільними й розділені чітким проміжком. Вчені вважають, що така складна подвійна структура, найімовірніше, підтримується двома збереженими планетними тілами, які рухаються по різних орбітах. Одне з цих тіл має всього кілька кілометрів у діаметрі, а інше за розміром нагадує Плутон або навіть Місяць, тобто його діаметр може становити від приблизно 2300 км до 3400 км.

Астрономи вперше виявили навколо білого карлика подвійний диск із уламків планет. Ілюстрація Фото: phys.org

Астрономи з’ясували, що подвійний диск із уламків містить кальцій, кисень, магній та залізо. Це поширені хімічні елементи, з яких складаються кам’янисті планети в Сонячній системі. Однак внутрішнє кільце містить більше магнію, ніж зовнішнє. Припускається, що ці два кільця є уламками двох зруйнованих планет, які мають різний хімічний склад.

Це відкриття свідчить про те, що навколо мертвих зірок можуть існувати більш складні диски з уламків планет, ніж передбачалося раніше.

Приблизно через 5 мільярдів років Сонце перетвориться на білого карлика, що призведе до знищення Землі. Тому система J1328−1450 дає унікальне уявлення про те, як може виглядати майбутнє Сонячної системи.

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