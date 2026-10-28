Виявлено найвіддаленішу галактику-кільце: вона утворилася внаслідок рідкісної події (фото)

Нова кільцеподібна галактика існувала, коли вік Всесвіту становив 2,1 мільярда років.

У ранньому Всесвіті, ймовірно, частіше відбувалися зіткнення галактик, що призводило до появи незвичайних об’єктів. На це вказує нове відкриття, яке астрономи зробили за допомогою космічного телескопа Вебб. Вони виявили найвіддаленішу кільцеподібну галактику. Це дуже рідкісні об’єкти в космосі. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Live Science.

Кільцеподібні галактики — це об’єкти, що мають щільне й яскраве ядро, оточене кільцем яскравих молодих зірок. Кільцеподібні галактики утворюються, коли компактна галактика проходить прямо через диск іншої галактики під час лобового зіткнення, внаслідок чого газ і зірки викидаються назовні й утворюють кільцеву структуру. Такі об’єкти зустрічаються дуже рідко: приблизно одна на 10 000 галактик.

Тепер астрономи повідомили, що вони виявили найвіддаленішу кільцеподібну галактику, яка отримала назву GS18660. Вона розташована на відстані приблизно 11,7 мільярдів світлових років від нас. Тобто астрономи побачили її такою, якою вона була через 2,1 мільярда років після Великого вибуху. Ця галактика може надати важливі відомості про процеси формування галактик на ранніх етапах розвитку Всесвіту.

Галактика GS18660. Знімок, зроблений телескопом Вебб Фото: NASA

Раніше астрономи бачили цю галактику на знімках космічного телескопа Хаббл, але її структура не вказувала на те, що це кільцеподібна галактика. Нові дані, отримані телескопом Вебб, показали, що це дуже рідкісний і дуже древній об’єкт. Астрономи вивчили незвичайну форму галактики, простежили за рухом її гарячого газу, проаналізували хімічний склад цього газу та дослідили історію зореутворення в цій галактиці.

Галактика GS18660. Знімок, зроблений телескопом Хаббл Фото: NASA

Вчені вважають, що GS18660 утворилася в результаті зіткнення двох галактик, адже поруч із нею було виявлено невелику галактику, яка віддаляється від GS18660 зі швидкістю близько 425 км/с. І ці об’єкти з’єднує газовий міст.

За оцінками вчених, зіткнення галактик відбулося в період від 17 до 42 мільйонів років тому з нашої точки зору. Згідно з дослідженням, від 10% до 20% зоряної маси в кільці сформувалося за останні кілька десятків мільйонів років.

Це свідчить про те, що зіткнення галактик і спалах зореутворення в кільці, найімовірніше, відбулися одночасно.

Якщо раніше вчені вважали, що кільцеподібні галактики у ранньому Всесвіті були таким самим рідкісним явищем, як і зараз, то нові дані дають підстави припустити, що лобові зіткнення галактик могли відбуватися набагато частіше.

Інші новини науки