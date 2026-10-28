Обнаружена самая далекая галактика-кольцо: возникла в результате редкого события (фото)

Новая кольцеобразная галактика существовала, когда возраст Вселенной составлял 2,1 миллиарда лет.

В ранней Вселенной могли чаще происходить столкновения галактик, которые приводили к появлению необычных объектов. На это указывает новое открытие, которое астрономы сделали с помощью космического телескопа Уэбб. Они обнаружили самую далекую кольцеобразную галактику. Это очень редкие объекты в космосе. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Live Science.

Кольцеобразные галактики представляют собой объекты, имеющие плотное и яркое ядро, окруженное кольцом ярких молодых звезд. Кольцеобразные галактики возникают, когда компактная галактика проходит прямо через диск другой галактики в лобовом столкновении, в результате чего газ и звезды выбрасываются наружу и образуют кольцевую структуру. Такие объекты встречаются очень редко: примерно одна на 10 000 галактик.

Теперь астрономы сообщили, что они обнаружили самую далекую кольцеобразную галактику, получившую название GS18660. Она находится на расстоянии примерно 11,7 миллиардов световых лет от нас. То есть астрономы увидели ее такой, какой она была через 2,1 миллиарда лет после Большого взрыва. Данная галактика может предоставить важные сведения о процессах формирования галактик на ранних этапах развития Вселенной.

Галактика GS18660. Снимок телескопа Уэбб Фото: NASA

Астрономы ранее видели эту галактику на снимках космического телескопа Хаббл, но ее структура не показывала, что это кольцеобразная галактика. Новые данные, полученные телескопом Уэбб, показали, что это очень редкий и очень древний объект. Астрономы изучили необычную форму галактики, проследили за движением ее горячего газа, проанализировали химический состав этого газа и исследовали историю звездообразования в данной галактике.

Галактика GS18660. Снимок телескопа Хаббл Фото: NASA

Ученые считают, что GS18660 появилась в результате столкновения двух галактик, ведь рядом с ней была обнаружена небольшая галактика, которая удаляется от GS18660 со скоростью около 425 км/с. И эти объекты соединяет газовый мост.

По оценкам ученых, столкновение галактик произошло в период от 17 до 42 миллионов лет назад с нашей точки зрения. Согласно исследованию, от 10% до 20% звездной массы в кольце сформировалось за последние несколько десятков миллионов лет.

Это указывает на то, что столкновение галактик и вспышка звездообразования в кольце, вероятнее всего, произошли одновременно.

Если раньше ученые считали, что кольцеобразные галактики в ранней Вселенной были таким же редким явлением, как и сейчас, то новые данные позволяют предположить, что лобовые столкновения галактик могли происходить гораздо чаще.

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