Виявлено зв’язок між міжзоряною кометою 3I/ATLAS та об’єктами на межі Сонячної системи

Характеристики льоду у складі відомого гостя з іншої зоряної системи дивно схожі на склад транснептунових об’єктів.

Астрономи за допомогою космічного телескопа "Вебб" з’ясували, що лід у складі міжзоряної комети 3I/ATLAS змішаний із кам’янистою речовиною у вигляді найдрібніших частинок. Характеристики цього льоду відрізняються від властивостей льоду в кометах Сонячної системи, але вони нагадують характеристики деяких крижаних тіл, розташованих за орбітою Нептуна. Отримані результати дозволяють припустити, що будівельні блоки планет в інших зоряних системах можуть мати схожі фізичні властивості з об’єктами Сонячної системи. Результати дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journal Letters, пише Phys.

Комети — це крижані об’єкти. У міру того, як вони нагріваються під час зближення із Сонцем, їхній лід перетворюється на газ і виривається назовні з ядра комети. У результаті утворюється кома комети, що складається з газу та кам’янистих частинок. Це сталося й із міжзоряною кометою 3I/ATLAS.

Астрономи проводили спостереження за гостем з іншої зоряної системи в період з серпня 2025 року по квітень 2026 року, тобто до зближення комети з Сонцем і після цієї події. У результаті їм вдалося визначити хімічний склад коми комети. Вчені виявили, що в комі комети у газоподібному стані містяться вода, діоксид вуглецю (CO₂) та монооксид вуглецю (CO). Також було виявлено частинки пилу, пов’язані з льодом.

Вчені дійшли висновку, що міжзоряна комета містить велику кількість крихітних крижаних частинок, які складаються з водяного льоду та кам"янистого пилу. Тобто лід існує у формі, яка не зустрічається у комет у Сонячній системі Фото: phys.org

Вчені дійшли висновку, що міжзоряна комета містить велику кількість крихітних крижаних частинок, які складаються з водяного льоду та кам’янистого пилу. Тобто лід існує у формі, яка не зустрічається у комет у Сонячній системі.

Потім дослідники порівняли комету 3I/ATLAS із різними класами транснептунових об’єктів — крижаних тіл за орбітою Нептуна. Вважається, що вони містять речовину ранньої Сонячної системи. І здавалося, що крижаний склад цих об’єктів напрочуд дуже схожий.

Це означає, як припускають вчені, що крижані будівельні блоки планет — як у Сонячній системі, так і в інших зоряних системах — можуть мати схожі характеристики. Простіше кажучи, планети біля інших зірок могли сформуватися з матеріалу, схожого на той, з якого утворилися планети біля Сонця.

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