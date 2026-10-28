Обнаружена связь между межзвездной кометой 3I/ATLAS и объектами на краю Солнечной системы

Характеристики льда в составе известного гостя из другой звездной системы удивительно похожи на состав транснептуновых объектов.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб, выяснили, что лед в составе межзвездной кометы 3I/ATLAS смешан с каменистым веществом в виде мельчайших частиц. Характеристики этого льда отличаются от свойств льда в кометах Солнечной системы, но они напоминают характеристики некоторых ледяных тел, расположенных за орбитой Нептуна. Полученные результаты позволяют предположить, что строительные блоки планет в других звездных системах могут иметь схожие физические свойства с объектами Солнечной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters, пишет Phys.

Кометы — это ледяные объекты. По мере того как они нагреваются во время сближения с Солнцем, их лед превращается в газ и вырывается наружу из ядра кометы. В результате образуется кома кометы, состоящая из газа и каменистых частиц. Это произошло и с межзвездной кометой 3I/ATLAS.

Астрономы провели наблюдение за гостем из другой звездной системы в период с августа 2025 года по апрель 2026 года, то есть до сближения кометы с Солнцем и после этого события. В итоге они смогли определить химический состав комы кометы. Ученые обнаружили, что в коме кометы содержатся в газообразном состоянии вода, диоксид углерода (CO2) и моннококсид углерода (CO). Но также были обнаружены частицы пыли, связанной со льдом.

Ученые пришли к выводу, что межзвездная комета содержит большое количество крошечных ледяных частиц, которые состоят из водяного льда и каменистой пыли. То есть лед существует в форме, которая не встречается у комет в Солнечной системе Фото: phys.org

Ученые пришли к выводу, что межзвездная комета содержит большое количество крошечных ледяных частиц, которые состоят из водяного льда и каменистой пыли. То есть лед существует в форме, которая не встречается у комет в Солнечной системе.

Затем исследователи сравнили комету 3I/ATLAS с различными классами транснептуновых объектов – ледяных тел за орбитой Нептуна. Считается, что они содержат вещество ранней Солнечной системы. И казалось, что ледяной состав этих объектов на удивление очень похож.

Это значит, как предполагают ученые, что ледяные строительные блоки планет, как в Солнечной системе, так и в других звездных системах, могут иметь схожие характеристики. Проще говоря, планеты возле других звезд могли сформироваться из похожего материала, что и планеты возле Солнца.

Другие новости науки