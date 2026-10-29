Гости из космоса не стали источниками жизни на Земле: они могли заселить Марс

Новое исследование ставит под сомнение теорию о том, что кометы могли стать источником жизни на Земле. Ученые называют другие источники.

Существует теория, согласно которой кометы доставили на Землю органические соединения, содержащие углерод, которые стали строительными блоками жизни на нашей планете. Новое исследование опровергает эту теорию и называет другие потенциальные источники происхождения жизни на Земле. В то же время кометы могли доставить необходимые для появления жизни молекулы на Марс. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports, пишет Phys.

В кометах содержатся все необходимые компоненты для зарождения жизни, а на заре существования Солнечной системы эти небесные тела активно сталкивались с планетами. Поэтому возникала теория, что содержащие углерод органические соединения, которые стали основой жизни на Земле, попали на нашу планету вместе с кометами.

С помощью компьютерного моделирования ученые установили, что кометы движутся слишком быстро и входят в атмосферу Земли под слишком острым углом, из-за чего кометы и их органические молекулы не могут уцелеть. При столкновении с поверхностью они почти наверняка испаряются.

Новое исследование ставит под сомнение теорию о том, что кометы могли стать источником жизни на Земле Фото: newburytoday.co.uk

Моделирование показывает, что органические предшественники жизни на Землю могла доставить лишь одна из миллиона комет. Если доставка таких веществ кометами когда-либо и происходила, то, скорее всего, это было лишь редкой случайностью. Таким образом считать кометы объектами, которые помогли появиться жизни на Земле, нельзя. Это маловероятно, считают ученые.

Если углеродсодержащие вещества на Земле появились не благодаря кометам, то их источником могли быть богатые углеродом астероиды, предполагают ученые. Они падали на Землю гораздо чаще, чем кометы и органические вещества в них могли с большей вероятностью выжить при столкновении с планетой.

С другой стороны, ученые не исключают возможности того, что ни один гость из космоса не принимал участие в процессе зарождения жизни на Земле. Химические предшественники жизни могли образоваться в ходе процессов, происходивших непосредственно на нашей планете.

Хотя кометы вряд ли могли доставить необходимые для появления жизни вещества на Землю, они могли это сделать на Марсе Фото: NASA

Хотя кометы вряд ли могли доставить необходимые для появления жизни вещества на Землю, они могли это сделать на Марсе, считают авторы исследования. Поскольку Марс меньше Земли и обладает более разреженной атмосферой, кометы имели больше шансов достичь поверхности Красной планеты и их органические соединения могли уцелеть. Это не значит, что на Марсе точно когда-то появилась жизнь, но вероятность такого развития событий не маленькая.

С другой стороны, как подчеркивают ученые, кометы могли вообще не доставлять предшественников жизни ни на Землю, ни на Марс.

Другие новости науки