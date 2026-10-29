$850 000 за место: Virgin Galactic показала новый космический самолет для туристов (видео)

Новый космоплан Apeiron приходит на смену VSS Unity. Он сможет перевозить больше пассажиров во время суборбитальных полетов.

Компания Virgin Galactic официально представила первый космолет нового поколения Delta. Он получил название Apeiron. Первые суборбитальные полеты новый космоплан совершит в 2027 году. Чтобы увидеть Землю из космоса и несколько минут побывать в невесомости нужно заплатить 850 000 долларов, пишет Space.

В среду, 28 октября, компания Virgin Galactic представила новый космоплан новой серии подобных суборбитальных аппаратов для космического туризма под названием Delta. Первый космоплан этой серии получил название Apeiron, что в переводе с древнегреческого языка означает "Безграничный". Это название было выбрано в ходе открытого голосования, в котором приняли участие тысячи людей из 83 стран на шести континентах.

Apeiron была доставлен с помощью самолета-носителя VMS Eve в Космопорт "Америка" в штате Нью-Мексико с завода в штате Аризона, где его создали. На новом месте специалисты проведут заключительную подготовку Apeiron перед началом летных испытаний.

Virgin Galactic рассчитывает, что первый полет с космическими туристами Apeiron совершит в середине 2027 года Фото: Virgin Galactic

Virgin Galactic рассчитывает, что первый полет с космическими туристами Apeiron совершит в середине 2027 года. Изначально планировалось, что новый космоплан будет представлен в 2025 году, а первый суборбитальный полет совершит в этом году. В то же время стало известно, что Virgin Galactic уже создает второй космоплан серии Delta, который введут в эксплуатацию до конца 2027 года.

Apeiron – это замена космоплана VSS Unity, который с лета 2023 по лето 2024 года совершил 7 суборбитальных полетов с космическим туристами. Эксплуатация VSS Unity была приостановлена из-за разработки нового космоплана.

Космоплан Apeiron и все другие подобные космические самолеты серии Delta могут перевозить 6 космических туристов. VSS Unity перевозил только четыре пассажира. Virgin Galactic рассчитывает, что Apeiron и другие космопланы нового поколения будут выполнять до восьми суборбитальных полетов в месяц. Это более чем в 10 раз превышает интенсивность полетов VSS Unity.

Apeiron предназначен для коротких суборбитальных полетов и не способен выйти на околоземную орбиту Фото: Virgin Galactic

Apeiron предназначен для коротких суборбитальных полетов и не способен выйти на околоземную орбиту. И все же он будет подниматься выше границы космоса на высоте 100 км, а значит туристы могут побывать в космосе. Там они могут в течение нескольких минут находиться в невесомости и увидеть Землю на фоне черноты космоса.

Уже 675 человек купили билеты на космоплан Apeiron, более 100 из них уже начали подготовку к суборбитальному полету. Стоимость одного места на борту космоплана Apeiron составляет 850 000 долларов за место. Вероятно, это того стоит, ведь может быть это единственный шанс в жизни хоть на несколько минут покинуть нашу полную проблем планету.

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