Секретный китайский космический самолет: впервые получена его четкая фотография (фото)

В новом отчете американкой разведки размещена фотография космического самолета, который называют “Шэньлун”.

Разведывательное управление Министерства обороны США представило общественности наиболее четкую фотографию сверхсекретного китайского космического самолета. Хотя официальное название этого аппарата неизвестно, на западе его называют "Шэньлун". Судя по снимку, китайский космический самолет напоминает своего не менее секретного американского коллегу — X-37B, пишет Popular Science.

Разведывательное управление Министерства обороны США опубликовало 130-страничный документ под названием "Вызовы безопасности в космосе". Этот отчет посвящен оценке угроз для безопасности США и их союзников в космическом пространстве со стороны таких стран как Китай, Россия, Иран и Северная Корея. На 53-й странице документа размещена фотография, подписанная просто как "китайский космический самолет".

Эксперты считают, что это первая самая четкая фотография сверхсекретного космического самолета "Шэньлун". Этот снимок был сделан в 2024 году одним из спутников компании Maxar Technologies, которая сейчас называется Vantor. Ее аппараты предоставляют американским военным и разведывательным службам спутниковые изображения различных объектов по всему миру, а также снимки объектов в космосе.

Разведывательное управление Министерства обороны США представило общественности наиболее четкую фотографию сверхсекретного китайского космического самолета Фото: Maxar

Об этом китайском космическом самолете почти ничего неизвестно, но эта фотография дает уникальную возможность рассмотреть его снизу, а также увидеть необычные солнечные панели, расположенные в хвостовой части. "Шэньлун" немного похож по конструкции на не менее секретный американский космический самолет X-37B. Считается, что китайский аналог запускают в космос, как и американский самолет на ракете-носителе, а приземляться он может также как обычный самолет на взлетно-посадочную полосу.

Также известно, что первый двухдневный орбитальный полет "Шэньлун" совершил в 2020 году. В 2022 году состоялся второй полет длительностью 276 дней, в 2023 и 2024 китайский самолет находился на орбите в течение 268 дней. Четвертая секретная орбитальная миссия самолета "Шэньлун" началась в феврале 2026 года.

"Шэньлун" немного похож по конструкции на не менее секретный американский космический самолет X-37B (на фото) Фото: space.com

В то же время уже 431 день на околоземной орбите находится X-37B в рамках своей не менее секретной миссии. Космические силы США ранее публиковали фотографии X-37B, а также известные некоторые детали об это космическом самолете. В частности, он имеет длину около 9 метров, размах крыльев – около 4,5 метров и может развивать скорость до 28 000 км/ч.

Полный спектр возможностей X-37B засекречен, но Космические силы США ранее заявили, что в рамках восьмой миссии на нем проводятся испытания передовых технологий лазерной связи, а также инструментов для квантовых измерений.

Другие новости науки