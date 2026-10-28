Российская угроза на орбите: в космосе могут появиться телохранители для защиты спутников

Компания Astroscale предлагает создать группировку космических телохранителей для защиты западных спутников от потенциальных атак со стороны России.

Космические аппараты, созданные для удаления космического мусора и ремонта неисправных спутников, можно перепрофилировать на орбитальных телохранителей. Они смогут защитить критически важные спутники от нападений на орбите. С таким предложением выступила компания Astroscale, штаб-квартира которой находится в Токио, Япония, но также есть офисы в других странах мира. Это предложение поступило после выявления очередного инцидента с участием российского спутника и аппарата финской компании ICEYE, пишет Space.

Компания Astroscale вошла в историю в 2024 году, когда ее космический аппарат провел детальный осмотр отработанной ступени японской ракеты на низкой околоземной орбите, то есть в области космического пространства на высоте до 2000 километров. Также компания впервые продемонстрировала технологию захвата объектов на низкой околоземной орбите. Эти технологии разрабатываются для того, чтобы можно было удалять с орбиты неработающие спутники и ремонтировать те, что еще могут работать дальше. Согласно заявлению Astroscale, космические аппараты для уборки космического мусора можно перепрофилировать в орбитальных телохранителей для защиты западных спутников от растущей угрозы в космосе со стороны России

Алекс Годфри, руководитель оборонного направления Astroscale, заявил, что компания способна создать космический аппарат-телохранитель менее чем за три года. Такой аппарат мог бы защитить действующие западные спутники от опасного сближения и потенциального разрушения со стороны российских орбитальных аппаратов.

Это заявление Годфри прозвучало на фоне событий, вызвавших широкий резонанс. Две недели назад российский спутник "Космос-2612" приблизился на опасное расстояние к спутнику финской компании ICEYE, который предоставляет разведывательные данные Украине.

По словам экспертов, это первое в истории сближение двух действующих спутников на низкой околоземной орбите без согласия владельца одного из них. Данное сближение вызвало серьезные опасения, что Россия может готовиться к выводу спутника из строя.

Известно, что с 2014 года российские спутники серии "Луч" преследуют европейские и американские спутники стратегической космической связи на геостационарной орбите на высоте 36 000 км. Эксперты считают, что Россия ведет наблюдение за этими аппаратами и не исключено, что может быть готовится атака на эти спутники.

Годфри предлагает создать общеевропейскую группировку орбитальных телохранителей, которые будут патрулировать зоны расположения европейских космических аппаратов, чтобы пресекать любые попытки России заглушить сигнал или вывести спутники из строя.

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