Російська загроза на орбіті: у космосі можуть з’явитися охоронці для захисту супутників

Компанія Astroscale пропонує створити угруповання космічних охоронців для захисту західних супутників від потенційних атак з боку Росії.

Космічні апарати, створені для видалення космічного сміття та ремонту несправних супутників, можна перепрофілювати на орбітальних охоронців. Вони зможуть захистити критично важливі супутники від нападів на орбіті. З такою пропозицією виступила компанія Astroscale, штаб-квартира якої розташована в Токіо, Японія, але також має офіси в інших країнах світу. Ця пропозиція надійшла після виявлення чергового інциденту за участю російського супутника та апарату фінської компанії ICEYE, пише Space.

Компанія Astroscale увійшла в історію у 2024 році, коли її космічний апарат провів детальний огляд відпрацьованого ступеня японської ракети на низькій навколоземній орбіті, тобто в області космічного простору на висоті до 2000 кілометрів. Також компанія вперше продемонструвала технологію захоплення об’єктів на низькій навколоземній орбіті. Ці технології розробляються для того, щоб можна було видаляти з орбіти непрацюючі супутники та ремонтувати ті, що ще можуть працювати далі. Згідно із заявою Astroscale, космічні апарати для прибирання космічного сміття можна перепрофілювати на орбітальних охоронців для захисту західних супутників від зростаючої загрози в космосі з боку Росії

Алекс Годфрі, керівник оборонного напрямку Astroscale, заявив, що компанія здатна створити космічний апарат-охоронця менш ніж за три роки. Такий апарат міг би захистити діючі західні супутники від небезпечного зближення та потенційного знищення з боку російських орбітальних апаратів.

Ця заява Годфрі пролунала на тлі подій, що викликали широкий резонанс. Два тижні тому російський супутник "Космос-2612" наблизився на небезпечну відстань до супутника фінської компанії ICEYE, який надає розвідувальні дані Україні.

За словами експертів, це перше в історії зближення двох діючих супутників на низькій навколоземній орбіті без згоди власника одного з них. Це зближення викликало серйозні побоювання, що Росія може готуватися до виведення супутника з ладу.

Відомо, що з 2014 року російські супутники серії "Луч" стежать за європейськими та американськими супутниками стратегічного космічного зв’язку на геостаціонарній орбіті на висоті 36 000 км. Експерти вважають, що Росія веде спостереження за цими апаратами, і не виключено, що, можливо, готується атака на ці супутники.

Годфрі пропонує створити загальноєвропейське угруповання орбітальних охоронців, які патрулюватимуть зони розташування європейських космічних апаратів, щоб запобігати будь-яким спробам Росії заглушити сигнал або вивести супутники з ладу.

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