Таємний китайський космічний літак: вперше опублікована його чітка фотографія (фото)

У новому звіті американської розвідки опубліковано фотографію космічного літака, який називають "Шеньлун".

Розвідувальне управління Міністерства оборони США оприлюднило найчіткішу фотографію надсекретного китайського космічного літака. Хоча офіційна назва цього апарата невідома, на Заході його називають "Шеньлун". Судячи зі знімка, китайський космічний літак нагадує свого не менш секретного американського колегу — X-37B, пише Popular Science.

Розвідувальне управління Міністерства оборони США опублікувало 130-сторінковий документ під назвою "Виклики безпеці в космосі". Цей звіт присвячений оцінці загроз безпеці США та їхніх союзників у космічному просторі з боку таких країн, як Китай, Росія, Іран та Північна Корея. На 53-й сторінці документа розміщено фотографію, підписану просто як "китайський космічний літак".

Експерти вважають, що це перша найчіткіша фотографія надсекретного космічного літака "Шеньлун". Цей знімок було зроблено у 2024 році одним із супутників компанії Maxar Technologies, яка зараз називається Vantor. Її апарати надають американським військовим і розвідувальним службам супутникові знімки різних об’єктів по всьому світу, а також знімки об’єктів у космосі.

Розвідувальне управління Міністерства оборони США оприлюднило найбільш чітку фотографію надсекретного китайського космічного літака Фото: Maxar

Про цей китайський космічний літак майже нічого не відомо, але ця фотографія дає унікальну можливість розглянути його знизу, а також побачити незвичайні сонячні панелі, розташовані в хвостовій частині. "Шеньлун" за своєю конструкцією дещо схожий на не менш секретний американський космічний літак X-37B. Вважається, що китайський аналог запускають у космос, як і американський літак, на ракеті-носії, а приземлятися він може так само, як звичайний літак, на злітно-посадкову смугу.

Також відомо, що перший дводенний орбітальний політ "Шеньлун" здійснив у 2020 році. У 2022 році відбувся другий політ тривалістю 276 днів, у 2023 та 2024 роках китайський літак перебував на орбіті протягом 268 днів. Четверта секретна орбітальна місія літака "Шеньлун" розпочалася в лютому 2026 року.

"Шеньлун" за своєю конструкцією дещо нагадує не менш секретний американський космічний літак X-37B (на фото) Фото: space.com

Водночас X-37B вже 431 день перебуває на навколоземній орбіті в рамках своєї не менш секретної місії. Космічні сили США раніше оприлюднювали фотографії X-37B, а також відомі деякі подробиці про цей космічний літак. Зокрема, його довжина становить близько 9 метрів, розмах крил — близько 4,5 метрів, і він може розвивати швидкість до 28 000 км/год.

Повний спектр можливостей X-37B є засекреченим, але Космічні сили США раніше заявили, що в рамках восьмої місії на ньому проводяться випробування передових технологій лазерного зв’язку, а також інструментів для квантових вимірювань.

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