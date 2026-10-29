$850 000 за місце: Virgin Galactic показала новий космічний літак для туристів (відео)

Новий космоплан Apeiron замінить VSS Unity. Він зможе перевозити більше пасажирів під час суборбітальних польотів.

Компанія Virgin Galactic офіційно представила перший космоліт нового покоління Delta. Він отримав назву Apeiron. Перші суборбітальні польоти новий космоплан здійснить у 2027 році. Щоб побачити Землю з космосу та кілька хвилин побувати в невагомості, потрібно заплатити 850 000 доларів, пише Space.

У середу, 28 жовтня, компанія Virgin Galactic представила новий космоплан нової серії подібних суборбітальних апаратів для космічного туризму під назвою Delta. Перший космоплан цієї серії отримав назву Apeiron, що в перекладі з давньогрецької мови означає "Безмежний". Цю назву було обрано в ході відкритого голосування, в якому взяли участь тисячі людей із 83 країн на шести континентах.

Apeiron було доставлено за допомогою літака-носія VMS Eve до космопорту "Америка" у штаті Нью-Мексико з заводу у штаті Арізона, де його було створено. На новому місці фахівці проведуть заключну підготовку Apeiron перед початком льотних випробувань.

Virgin Galactic розраховує, що перший політ із космічними туристами на кораблі Apeiron відбудеться в середині 2027 року Фото:

Virgin Galactic розраховує, що перший політ із космічними туристами Apeiron здійснить у середині 2027 року. Спочатку планувалося, що новий космоплан буде представлений у 2025 році, а перший суборбітальний політ здійснить цього року. Водночас стало відомо, що Virgin Galactic уже створює другий космоплан серії Delta, який введуть в експлуатацію до кінця 2027 року.

Apeiron — це заміна космоплана VSS Unity, який з літа 2023 року до літа 2024 року здійснив 7 суборбітальних польотів із космічними туристами. Експлуатація VSS Unity була призупинена через розробку нового космоплана.

Космоплан Apeiron та всі інші подібні космічні літаки серії Delta можуть перевозити 6 космічних туристів. VSS Unity перевозив лише чотирьох пасажирів. Virgin Galactic розраховує, що Apeiron та інші космоплани нового покоління виконуватимуть до восьми суборбітальних польотів на місяць. Це більш ніж у 10 разів перевищує інтенсивність польотів VSS Unity.

Apeiron призначений для коротких суборбітальних польотів і не здатний вийти на навколоземну орбіту Фото:

Apeiron призначений для коротких суборбітальних польотів і не здатний вийти на навколоземну орбіту. І все ж він підніматиметься вище межі космосу на висоті 100 км, а отже, туристи зможуть побувати в космосі. Там вони зможуть протягом кількох хвилин перебувати в невагомості та побачити Землю на тлі чорноти космосу.

Вже 675 осіб придбали квитки на космоплан Apeiron, понад 100 із них уже розпочали підготовку до суборбітального польоту. Вартість одного місця на борту космоплана Apeiron становить 850 000 доларів за місце. Ймовірно, це того варте, адже, можливо, це єдиний шанс у житті хоча б на кілька хвилин покинути нашу сповнену проблем планету.

Інші новини науки