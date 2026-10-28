На МКС можуть назавжди закрити частину російського відсіку: люк закриють через небезпеку

Згідно з повідомленнями експертів, "Роскосмос" на вимогу NASA ухвалив рішення закрити перехідну камеру на російському модулі "Зірка".

Після багаторічних марних спроб усунути постійний витік повітря на борту Міжнародної космічної станції (МКС) "Роскосмос", як повідомляється, готується назавжди закрити важливий відсік на орбітальному комплексі. Таким чином ця частина орбітальної станції опиниться ізольованою від решти МКС і не становитиме загрози для астронавтів, пише Gizmodo.

Вперше витік повітря було виявлено у 2019 році в перехідній камері, що з'єднує стикувальний вузол із російським модулем "Зірка" на МКС. Відтоді NASA та "Роскосмос" зробили кілька спроб усунути витік повітря, але всі вони виявилися марними.

З моменту виявлення витік повітря не тільки не припинився, а й посилився. За словами представників NASA, у лютому 2024 року швидкість втрати повітря подвоїлася — з приблизно 0,45 кг до приблизно 0,9 кг на добу. У квітні того ж року цей показник досяг близько 1,68 кг на добу.

У червні 2025 року ситуація почала покращуватися, адже здавалося, що витік повітря усунуто. Але вже через рік знову з’ясувалося, що повітря швидко витікає з МКС.

Російський модуль МКС "Зірка" Фото: X (Twitter)

Раніше цього року джерела в NASA повідомляли, що Росія, можливо, ухвалила рішення вивести з експлуатації перехідну камеру модуля "Зірка", щоб не ставити під загрозу роботу всієї орбітальної станції. Хоча офіційної інформації з цього приводу не було.

За словами Анатолія Зака, американського журналіста та автора порталу RussianSpaceWeb, "Роскосмос" ухвалив рішення остаточно закрити люк між модулем "Зірка" та перехідною камерою, щоб ізолювати місце витоку повітря від решти станції.

Отже, російські вантажні космічні кораблі не зможуть здійснювати стикування з МКС за допомогою стикувального вузла модуля "Зірка". За словами Зака, для цього використовуватиметься російський модуль "Пошук".

Як повідомляє видання The Insider, експерт у космічній галузі Георгій Тришкін, посилаючись на власні джерела, стверджує, що саме NASA наполягло на тому, щоб Росія остаточно ізолювала місце витоку повітря на МКС.

Ні NASA, ні "Роскосмос" поки що не робили офіційних заяв з цього приводу.

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