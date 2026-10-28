На МКС могут навсегда закрыть часть российского отсека: люк задраят из-за растущей опасности

Согласно сообщениям экспертов, “Роскосмос” по требованию NASA принял решение закрыть переходную камеру на российском модуле “Звезда”.

После многолетних безуспешных попыток устранить постоянную утечку воздуха на борту Международной космической станции (МКС) "Роскокосмос", как сообщается, готовится навсегда закрыть важный отсек на орбитальном комплексе. Таким образом эта часть орбитальной станции окажется изолированной от остальной части МКС и не будет представлять угрозу для астронавтов, пишет Gizmodo.

Впервые утечка воздуха была обнаружена ​​в 2019 году в переходной камере, соединяющей стыковочный узел с российским модулем "Звезда" на МКС. С тех пор NASA и "Роскосмос" предприняли несколько попыток устранить утечку воздуха, но все они оказались безуспешными.

С момента обнаружения утечка воздуха не только сохранилась, но и усилилась. По словам представителей NASA, в феврале 2024 года скорость потери воздуха удвоилась с около 0,45 кг до около 0,9 кг в сутки. В апреле того же года показатель достиг около 1,68 кг в сутки.

В июне 2025 года ситуация начала улучшаться, ведь казалось, что утечка воздуха устранена. Но уже через год снова выяснилось, что воздух быстро уходит с МКС.

Российский модуль МКС "Звезда" Фото: X (Twitter)

Ранее в этом году источники в NASA сообщали, что Россия, возможно, приняла решение вывести из эксплуатации переходную камеру модуля "Звезда", чтобы не ставить под угрозу работу всей орбитальной станции. Хотя официальной информации по этому поводу не было.

По словам Анатолия Зака, американского журналиста и автора портала RussianSpaceWeb, "Роскосмос" принял решение окончательно задраить люк между модулем "Звезда" и переходной камерой, чтобы изолировать место утечки воздуха от остальной части станции.

Таким образом российские грузовые космические корабли не смогут проводить стыковку с МКС с помощью стыковочного узла модуля "Звезда". По словам Зака, для этого будет использоваться российский модуль "Поиск".

Как сообщает издание The Insider, эксперт в космической отрасли Георгий Тришкин, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что именно NASA настояло на том, чтобы Россия окончательно изолировала место утечки воздуха на МКС.

Ни NASA, ни "Роскосмос" пока не делали официальных заявлений по этому поводу.

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