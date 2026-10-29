Гості з космосу не стали джерелами життя на Землі: вони могли заселити Марс

Нове дослідження ставить під сумнів теорію про те, що комети могли стати джерелом життя на Землі. Вчені називають інші джерела.

Існує теорія, згідно з якою комети принесли на Землю органічні сполуки, що містять вуглець, які стали будівельними блоками життя на нашій планеті. Нове дослідження спростовує цю теорію та називає інші потенційні джерела походження життя на Землі. Водночас комети могли доставити молекули, необхідні для виникнення життя, на Марс. Результати дослідження опубліковано в журналі Scientific Reports, пише Phys.

У кометах містяться всі необхідні компоненти для зародження життя, а на зорі існування Сонячної системи ці небесні тіла активно стикалися з планетами. Тому виникла теорія, що органічні сполуки, які містять вуглець і стали основою життя на Землі, потрапили на нашу планету разом із кометами.

За допомогою комп’ютерного моделювання вчені встановили, що комети рухаються надто швидко і входять в атмосферу Землі під надто гострим кутом, через що комети та їхні органічні молекули не можуть вціліти. Під час зіткнення з поверхнею вони майже напевно випаровуються.

Нове дослідження ставить під сумнів теорію про те, що комети могли стати джерелом життя на Землі Фото: newburytoday.co.uk

Моделювання показує, що органічні попередники життя на Землю могла доставити лише одна з мільйона комет. Якщо доставка таких речовин кометами коли-небудь і відбувалася, то, найімовірніше, це був лише рідкісний випадок. Отже, вважати комети об’єктами, які сприяли появі життя на Землі, не можна. Це малоймовірно, вважають вчені.

Якщо вуглецеві речовини на Землі з’явилися не завдяки кометам, то їхнім джерелом могли бути багаті на вуглець астероїди, припускають вчені. Вони падали на Землю набагато частіше, ніж комети, і органічні речовини в них мали більшу ймовірність вижити під час зіткнення з планетою.

З іншого боку, вчені не виключають можливості того, що жоден гість із космосу не брав участі у процесі зародження життя на Землі. Хімічні попередники життя могли утворитися в ході процесів, що відбувалися безпосередньо на нашій планеті.

Хоча комети навряд чи могли доставити на Землю речовини, необхідні для виникнення життя, вони могли це зробити на Марсі Фото: solar-system

Хоча комети навряд чи могли доставити на Землю речовини, необхідні для виникнення життя, вони могли це зробити на Марсі, вважають автори дослідження. Оскільки Марс менший за Землю і має більш розріджену атмосферу, комети мали більше шансів досягти поверхні Червоної планети, і їхні органічні сполуки могли зберегтися. Це не означає, що на Марсі точно колись з’явилося життя, але ймовірність такого розвитку подій є досить високою.

З іншого боку, як підкреслюють вчені, комети могли взагалі не доставляти попередників життя ані на Землю, ані на Марс.

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