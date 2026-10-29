Звідки насправді з’явилася вода на Землі: вчені зробили несподіване відкриття

Серед кам'янистих планет земного типу може бути набагато більше таких, що мають рідку воду. А отже, і потенційне життя.

Вчені вже давно намагаються з’ясувати, яким чином на нашій планеті з’явилася вода — головне джерело життя. Нове дослідження припускає, що більша частина води насправді не прибула з космосу на Землю, а була створена самою планетою під час її формування 4,5 мільярда років тому. Результати дослідження опубліковано в журналі Nature Geoscience, пише Phys.

Земля та інші планети Сонячної системи утворилися з диска, що складався з газу та твердих частинок пилу, який оточував молоде Сонце. Там, де утворилася Земля, випромінювання Сонця було настільки потужним, що молекули води, найімовірніше, розпадалися на водень і кисень. Тоді виникає питання: звідки взялася вода в такій величезній кількості на Землі?

Вважається, що багаті на воду крижані частинки утворилися далеко від Сонця, а потім потрапили на Землю у складі комет і метеоритів. Але для цього потрібно було, щоб колосальна кількість комет і метеоритів врізалася в молоду Землю в період її формування. Автори дослідження вважають, що це малоймовірно, а тому їхнє дослідження пропонує інше джерело води. Вчені дійшли висновку, що більша частина води на Землі була створена самою планетою.

Взаємодія кам"янистих уламків, що падають із космосу, з воднем в атмосфері ранньої Землі могла спричинити утворення величезної кількості води Фото: phys.org

Багато вчених вважають, що Земля утворилася в результаті накопичення невеликих кам’янистих уламків, з яких поступово сформувалося планетарне тіло. У міру того як зростаюча планета набирала масу, навколо неї могла сформуватися гаряча, щільна атмосфера, насичена воднем. Крізь цю атмосферу, як вважають вчені, продовжували падати кам’янисті уламки. Оксид заліза, що містився в них, вступав у реакцію з воднем, утворюючи чисте залізо та водяну пару. Таким чином могла утворитися величезна кількість води.

Щоб перевірити цю теорію, вчені нагрівали зразки гірських порід до температур від 1200 до 1400 градусів за Цельсієм у потоках водню. З’ясувалося, що в умовах, характерних для ранньої Землі, вода утворюється всього за кілька хвилин. Під час експериментів майже 80 % оксиду заліза у зразках перетворилося на чисте залізо, при цьому виділилася водяна пара.

Це відкриття має важливе значення для пошуку позаземного життя. Згідно з новим дослідженням, на скелястих планетах земного типу в інших зоряних системах вода могла утворитися так само, як це відбувалося на Землі. Це означає, що серед скелястих планет може бути набагато більше таких, що мають рідку воду. А отже, і потенційне позаземне життя.

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