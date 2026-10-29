Крихітні частинки: Perseverance виявив на Марсі те, що може вбити всіх людей

Марсохід NASA виявив на Червоній планеті частинки, діаметр яких становить близько 100 нанометрів. Це приблизно в 500 разів тонше за людську волосину.

Марсохід NASA Perseverance виявив найдрібніші частинки пилу серед усіх відомих на Марсі. Вони настільки крихітні, що можуть пошкодити скафандри астронавтів і житлові модулі, а також здатні проникати в легені та потрапляти в кровотік людини. Ці дані NASA планує використовувати для створення захисту астронавтів від небезпечного для життя марсіанського пилу. Результати дослідження опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише Reuters.

Під час місій НАСА "Аполлон" пил на Місяці руйнував зовнішні шари скафандрів, пошкоджував обладнання, а деякі астронавти скаржилися на симптоми, схожі на сінну лихоманку або поліноз. Це алергічне захворювання, яке пов’язували з впливом місячного пилу. Але пил на Марсі інший.

На Місяці частинки пилу мають дуже гострі краї, адже там немає вітру, який би їх згладив. Тому саме форма місячного пилу викликає занепокоєння вчених. Але головна небезпека на Марсі полягає в його хімічному складі та розмірі частинок, зазначають вчені.

Крихітні частинки марсіанського пилу можуть проникати в легені астронавтів, потрапляти в кровотік і потенційно ушкоджувати життєво важливі органи Фото: Live Science

Марсіанський пил містить діоксид кремнію, залізо та сполуки, що містять хлор. На Землі ці речовини у великих дозах становлять небезпеку для здоров’я людини. За словами вчених, чим дрібніші частинки марсіанського пилу, тим глибше вони здатні проникати в організм людини.

Крихітні частинки марсіанського пилу можуть проникати в легені астронавтів, потрапляти в кровотік і потенційно пошкоджувати життєво важливі органи. До того ж дуже дрібний пил з часом може призвести до руйнування матеріалів, з яких виготовлені скафандри астронавтів та житлові модулі на Марсі.

Тепер вчені виявили на Марсі найдрібніші частинки пилу серед усіх відомих, і вони викликають велике занепокоєння. Прилади марсохода Perseverance виявили частинки пилу діаметром близько 100 нанометрів. Це приблизно в 500 разів тонше за людську волосину. Ці частинки пилу були виявлені, зокрема, на зразках матеріалів, призначених для виготовлення скафандрів: синтетичне волокно Vectran і захисне покриття Teflon. Їх доставили на Марс, щоб вчені могли перевірити, як вони поводяться в марсіанських умовах.

NASA планує відправити астронавтів на Марс уже у 2030-х роках. За словами вчених, нові дані допоможуть обрати відповідні матеріали для створення скафандрів та житлових модулів на Марсі. Також вони допоможуть у розробці методів очищення від крихітних частинок марсіанського пилу.

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