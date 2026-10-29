Астронавты испортили воздух на Луне: самые курьезные миссии в космос (видео)

В истории исследования космоса хватало забавных ошибок. Некоторые из них могут вызвать улыбку.

Планирование космических миссий и создание космических аппаратов – задача не из легких. Одна-единственная ошибка может поставить под угрозу всю миссию. Вот одни из самых курьезных ситуаций, связанных с полетом в космос, пишет Sky at Night Magazine.

Из-за апельсинового сока у астронавтов на Луне возникли проблемы

Когда у астронавтов миссии "Аполлона-15" в 1971 году во время полета на Луну были обнаружены нарушения сердечного ритма, врачи NASA предположили, что невесомость вызывает дисбаланс электролитов в их организмах.

Чтобы исправить ситуацию астронавты миссии "Аполлон-16" в 1972 году взяли с собой много цитрусовых и апельсиновый сок, богатый калием.

Хотя это, возможно, и помогло поддержать здоровье сердца у астронавтов, сок оказался отвратительным на вкус, а содержащиеся в цитрусовые кислоты вызвали весьма нежелательные побочные эффекты. У экипажа прямо на Луне возник сильный метеоризм: люди, гуляя по спутнику Земли постоянно портили воздух.

Некачественное склеивание едва не сорвало миссию на Марс

7 июля 2003 года марсоход Opportunity отправился к Марсу Фото: NASA

Когда запуск марсохода NASA Opportunity пришлось отложить на несколько дней из-за плохой погоды, никто не переживал. Но, когда после шторма специалисты осмотрели ракету-носитель, они обнаружили, что ее пробковое покрытие начинает отслаиваться. Это покрытие служит превосходным изолятором, защищающим ракеты от экстремального нагрева во время старта.

Клей, удерживающий пробковые панели, следовало наносить горизонтально. Но его нанесли вертикально, из-за чего дождевая вода стекала по панелям, заставляя их отходить от корпуса. Специалисты пытались приклеить пробковые панели обратно, но они продолжали отслаиваться и все же их удалось прикрепить только после общения с производителем клея.

7 июля 2003 года марсоход Opportunity отправился к Марсу.

Проблема с видеокамерой на Луне

Во время миссии "Аполлон-12" цветную видеокамеру решили прикрепить не к посадочному модулю, а установить на штатив. Это позволяло астронавтам выбрать для нее наиболее удачное положение на поверхности Луны.

К сожалению, в комплектации камеры отсутствовала одна важная деталь: защитная крышка для объектива. Во время выхода на поверхность Луны астронавт Алан Бин случайно направил камеру прямо на Солнце. Интенсивный солнечный свет мгновенно вывел из строя светочувствительную трубку камеры, сделав ее совершенно бесполезной.

Когда экипаж готовился к отлету с Луны, то Бин случайно оставил на поверхности Луны несколько катушек с цветной пленкой, где был отснятый материал. Они лежат там до сих пор.

Историческое приземление на Титан не обошлось без курьеза

Поверхность Титана высоты 5 километров Фото: NASA

В конце декабря 2004 года от зонда NASA "Кассини", который прибыл к Сатурну, отделился спускаемый аппарат "Гюйгенс". 14 января 2005 года он совершил первую в истории посадку на спутник другой планеты — это был Титан, самый большой спутник Сатурна.

Заряда батарей зонда "Гюйгенса" хватило всего на 3,5 часа, но за это время он успел сделать около 700 снимков необычного мира. Для того, чтобы передать данные на Землю "Гюйгенс" сначала их передавал зонду "Кассини". Но ученые обнаружили, что половина данных отсутствует.

Как выяснилось, у "Гюйгенса" было два радиоканала, каждый из которых служил резервным для другого. Критически важная информация передавалась по обоим каналам, чтобы гарантированно доставить ее на Землю.

Специалисты миссии решили увеличить объем получаемых данных, передавая по каждому из каналов разные наборы снимков. Но они забыли отправить на "Кассини" команду включить один из приемников. В итоге передача данных с Титана шла по двум каналам, а "Кассини" принимал снимки только с одного из них.

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