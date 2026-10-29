Загадочные "маленькие красные точки" в глубоком космосе: это неожиданные объекты (фото)

Гигантские звезды являются одним из возможных объяснений природы одних из самых таинственных объектов в космосе.

Ученые пришли к выводу, что в ранней Вселенной часто происходили столкновения звезд. Последствия этих столкновений могут объяснить одну из самых интригующих астрономических загадок последних лет — так называемые "маленькие красные точки". Это загадочные компактные объекты, природа которых, вызывает споры среди астрономов. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal, пишет IFLScience.

Может показаться, что столкновение звезд неизбежно должно приводить к мощному взрыву. Но, как показало моделирование ранней Вселенной, во многих случаях миллиарды лет назад звезды целых звездных скоплений сливались в один огромный объект. И, вероятно, это происходило довольно часто.

Ученые пришли к выводу, что возникшие таким образом гигантские звезды могли содержать значительную часть массы исходного звездного скопления. То есть их масса могла быть в десятки тысяч раз больше массы Солнца. И это, как говорят исследователи, один из самых неожиданных результатов моделирования.

Согласно исследованию, такие гигантские звезды в конце своей жизни могли сжаться под действием своей гравитации и превратиться в массивную черную дыру.

Напоминаем, что одними из самых загадочных объектов, обнаруженных космическим телескопом Уэбб в ранней Вселенной, являются компактные объекты, которые назвали "маленькие красные точки". Ученые уже несколько лет спорят о том, что они из себя представляют.

Напоминаем, что одними из самых загадочных объектов, обнаруженных космическим телескопом Уэбб в ранней Вселенной, являются компактные объекты, которые назвали "маленькие красные точки". Ученые уже несколько лет спорят о том, что они из себя представляют Фото: NASA

Излучение этих объектов имеет необычные характеристики, которые очень сложно объяснить. Одна из теорий предполагает, что это могут быть массивные черные дыры, окруженные огромной оболочкой из водорода, из-за чего они выглядят как звезды. Другая теория предполагает, что это и есть очень массивные звезды. Новое исследование показывает, каким образом эти звезды могли бы набрать невероятно большую массу и размер.

Также исследователи указывают на то, что такие звезды могли бы превратиться в конце своей жизни в сверхмассивные черные дыры, то есть такие же, какие можно увидеть в центре крупных галактик. Возможно, маленькие красные точки представляют собой черные дыры, вокруг которых начинают формоваться галактики.

Моделирование предполагает, что звездные скопления выступают естественной средой для формирования таких черных дыр. А те же условия, что способствуют образованию черной дыры, обеспечивают приток звезд и газа, влияющих на ее дальнейший рост.

Это одно из возможных объяснений природы "маленьких красных точек", и, скорее всего, не последнее.

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