Загадочные "маленькие красные точки" в глубоком космосе: это неожиданные объекты (фото)
Гигантские звезды являются одним из возможных объяснений природы одних из самых таинственных объектов в космосе.
Ученые пришли к выводу, что в ранней Вселенной часто происходили столкновения звезд. Последствия этих столкновений могут объяснить одну из самых интригующих астрономических загадок последних лет — так называемые "маленькие красные точки". Это загадочные компактные объекты, природа которых, вызывает споры среди астрономов. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal, пишет IFLScience.
Может показаться, что столкновение звезд неизбежно должно приводить к мощному взрыву. Но, как показало моделирование ранней Вселенной, во многих случаях миллиарды лет назад звезды целых звездных скоплений сливались в один огромный объект. И, вероятно, это происходило довольно часто.
Ученые пришли к выводу, что возникшие таким образом гигантские звезды могли содержать значительную часть массы исходного звездного скопления. То есть их масса могла быть в десятки тысяч раз больше массы Солнца. И это, как говорят исследователи, один из самых неожиданных результатов моделирования.
Согласно исследованию, такие гигантские звезды в конце своей жизни могли сжаться под действием своей гравитации и превратиться в массивную черную дыру.
Напоминаем, что одними из самых загадочных объектов, обнаруженных космическим телескопом Уэбб в ранней Вселенной, являются компактные объекты, которые назвали "маленькие красные точки". Ученые уже несколько лет спорят о том, что они из себя представляют.
Излучение этих объектов имеет необычные характеристики, которые очень сложно объяснить. Одна из теорий предполагает, что это могут быть массивные черные дыры, окруженные огромной оболочкой из водорода, из-за чего они выглядят как звезды. Другая теория предполагает, что это и есть очень массивные звезды. Новое исследование показывает, каким образом эти звезды могли бы набрать невероятно большую массу и размер.
Также исследователи указывают на то, что такие звезды могли бы превратиться в конце своей жизни в сверхмассивные черные дыры, то есть такие же, какие можно увидеть в центре крупных галактик. Возможно, маленькие красные точки представляют собой черные дыры, вокруг которых начинают формоваться галактики.
Моделирование предполагает, что звездные скопления выступают естественной средой для формирования таких черных дыр. А те же условия, что способствуют образованию черной дыры, обеспечивают приток звезд и газа, влияющих на ее дальнейший рост.
Это одно из возможных объяснений природы "маленьких красных точек", и, скорее всего, не последнее.
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