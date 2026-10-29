Загадкові "маленькі червоні крапки" у глибокому космосі: це несподівані об'єкти (фото)

Гігантські зірки є одним із можливих пояснень природи одних із найзагадковіших об’єктів у космосі.

Вчені дійшли висновку, що в ранньому Всесвіті часто відбувалися зіткнення зірок. Наслідки цих зіткнень можуть пояснити одну з найінтригуючих астрономічних загадок останніх років — так звані "маленькі червоні крапки". Це загадкові компактні об’єкти, природа яких викликає суперечки серед астрономів. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише IFLScience.

Може здатися, що зіткнення зірок неминуче має призвести до потужного вибуху. Але, як показало моделювання раннього Всесвіту, у багатьох випадках мільярди років тому зірки цілих зоряних скупчень зливалися в один величезний об’єкт. І, ймовірно, це відбувалося досить часто.

Вчені дійшли висновку, що гігантські зірки, які утворилися таким чином, могли містити значну частину маси вихідного зоряного скупчення. Тобто їхня маса могла бути в десятки тисяч разів більшою за масу Сонця. І це, як зазначають дослідники, один із найнесподіваніших результатів моделювання.

Згідно з дослідженням, такі гігантські зірки наприкінці свого життя могли стиснутися під дією власної гравітації та перетворитися на масивну чорну діру.

Нагадуємо, що одними з найзагадковіших об’єктів, виявлених космічним телескопом "Вебб" у ранньому Всесвіті, є компактні об’єкти, які отримали назву "маленькі червоні крапки". Вчені вже кілька років сперечаються щодо того, що це за об’єкти.

Нагадуємо, що одними з найзагадковіших об"єктів, виявлених космічним телескопом "Вебб" у ранньому Всесвіті, є компактні об"єкти, які отримали назву "маленькі червоні крапки". Вчені вже кілька років сперечаються щодо того, що вони собою являють Фото: NASA

Випромінювання цих об’єктів має незвичайні характеристики, які дуже складно пояснити. Одна з теорій припускає, що це можуть бути масивні чорні діри, оточені величезною оболонкою з водню, через що вони виглядають як зірки. Інша теорія припускає, що це й є дуже масивні зірки. Нове дослідження показує, яким чином ці зірки могли б набути неймовірно великої маси та розміру.

Також дослідники вказують на те, що такі зірки наприкінці свого життя могли б перетворитися на надмасивні чорні діри, тобто такі самі, які можна побачити в центрі великих галактик. Можливо, маленькі червоні крапки є чорними дірами, навколо яких починають формуватися галактики.

Моделювання передбачає, що зоряні скупчення є природним середовищем для утворення таких чорних дір. А ті самі умови, що сприяють утворенню чорної діри, забезпечують надходження зірок і газу, які впливають на її подальше зростання.

Це одне з можливих пояснень природи "маленьких червоних крапок", і, найімовірніше, не останнє.

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