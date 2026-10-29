Загадкова 9-метрова капсула: пілоти літака сфотографували НЛО на висоті 13 кілометрів (фото)

Пілоти, які летіли над центральною частиною США, зняли загадковий об’єкт, що за формою нагадує таблетку у вигляді капсули.

Національний центр повідомлень про НЛО (американська організація, яка збирає повідомлення очевидців про спостереження НЛО) оприлюднила новий звіт про зустріч із неідентифікованим літаючим об’єктом. У ньому зазначено, що пілоти літака, який пролітав над штатом Огайо, США, не тільки спостерігали, а й сфотографували дивний непізнаний літаючий об’єкт на висоті 13 кілометрів. Пояснити його природу поки що не вдалося, пише Daily Mail.

Пілоти літака повідомили, що вони перебували на висоті близько 13 кілометрів і наближалися до потужних грозових хмар. Екіпаж вирішив, що проліт крізь просвіт між хмарами буде найбезпечнішим варіантом, щоб уникнути удару блискавки.

Саме в цей момент пілоти помітили трохи вище свого літака дивний об’єкт. За оцінками очевидців, він перебував за кілька кілометрів від літака. Цей об’єкт за формою нагадував таблетку у вигляді капсули рівномірного розміру, а його висота становила не менше 9 метрів. У звіті зазначено, що об’єкт мав сріблястий колір і рухався в повітрі. При цьому поверхня об’єкта добре відбивала сонячне світло, а тому пілоти припустили, що це чистий полірований метал.

Пілоти, які летіли над центральною частиною США, зняли загадковий об"єкт, що за формою нагадує таблетку у вигляді капсули Фото: Daily Mail

Пілот припустив, що об’єкт міг з’явитися з грозових хмар, між якими вони намагалися пролетіти. Він засумнівався в тому, що в таких умовах міг вціліти будь-який метеозонд. Очевидці спостерігали за НЛО протягом двох хвилин, а потім він зник.

Екіпаж літака зв’язався з диспетчерською службою в місті Клівленд, але диспетчери повідомили, що радари не фіксують ані літаків, ані інших літаючих об’єктів. Система попередження про зіткнення та система відстеження польотів на літаку також не зафіксували поблизу жодних повітряних суден. Федеральне управління цивільної авіації США також заявило, що в цьому районі не проводилося жодних запусків метеозондів.

Що це було, дослідники досі так і не з’ясували.

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