Ці планети мали загинути через сусіда-гіганта, але вижили: майбутнє Землі під питанням

Астрономи виявили планети, яким вдалося уникнути загибелі під час перетворення їхніх зірок на червоні гіганти. Чому ці світи вижили, залишається загадкою.

Астрономи за допомогою космічного телескопа NASA TESS дослідили по одній планеті розміром з Юпітер у трьох різних зоряних системах. Кожна з них обертається навколо зірки, що старіє, і пережила період, коли зірка перетворилася на червоного гіганта, збільшилася в розмірах, а потім знову зменшилася. Ці планети знаходяться близько до своїх зірок, а отже, мали б бути знищені. За словами вчених, виходячи з цього відкриття, майбутнє Землі виглядає не так однозначно, як раніше. Результати дослідження опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише South China Morning Post.

Коли зірка, схожа на Сонце, наближається до кінця свого життя у віці близько 10 мільярдів років, вона роздувається і перетворюється на червоного гіганта. Потім така зірка поступово зменшиться в розмірах і з часом перетвориться на білий карлик — це зірка розміром із Землю, але з масою, меншою, ніж у Сонця. На стадії червоного гіганта зірка може поглинути найближчі до неї планети або ж спричинити гравітаційну нестабільність у системі, що призведе до того, що ці планети самі впадуть на зірку.

Коли зірка, схожа на Сонце, наближається до кінця свого життя у віці близько 10 мільярдів років, вона роздувається і перетворюється на червоного гіганта Фото: space.com

Астрономи тривалий час вважали, що планети, які знаходяться близько до зірок, не можуть пережити стадію червоного гіганта. Єдина відома планета, яка змогла вижити в такому випадку, була виявлена у 2023 році поблизу зірки, що старіє, у сузір’ї Малої Ведмедиці. Тепер же вчені виявили, що три планети розміром з Юпітер у трьох різних системах також вижили після перетворення їхніх зірок на червоних гігантів. За словами астрономів, якби було виявлено лише одну таку планету, то це можна було б назвати випадковістю. Але тепер виявлено ще три такі самі планети, а отже, це точно не випадковість.

Вчені дослідили три відомі планети, кожна з яких обертається навколо зірок 24 Волопаса, HD 12648 та TYC 4282-605-1. Усі ці масивні планети знаходяться близько до своїх зірок. При цьому самі зірки вже пройшли стадії червоних гігантів і зараз поступово зменшуються в розмірах, щоб у майбутньому стати білими карликами.

Коли зірки, схожі на Сонце, вмирають, після них залишається білий карлик Фото: space.com

Найбільше здивування у астрономів викликала планета, яка обертається навколо зірки 24 Волопаса на відстані, навіть ближчій, ніж відстань від Меркурія до Сонця. Розрахунки показали, що ця зірка на стадії червоного гіганта була щонайменше у 100 разів більшою за Сонце.

Комп'ютерне моделювання показало, що всі 3 зірки надзвичайно сильно роздулися, а отже, вони мали знищити планети. Як саме цим планетам вдалося вціліти, поки що залишається загадкою, але вчені мають намір з'ясувати, що сталося.

Це відкриття може змінити уявлення вчених про майбутнє Землі. Приблизно через 5 мільярдів років Сонце також перетвориться на червоного гіганта. Вважається, що Меркурій, Венера та Земля будуть знищені. Але результати дослідження показують, що наша планета дивним чином може вижити.

Інші новини науки