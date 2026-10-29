Эти планеты должны были погибнуть из-за соседа-гиганта, но выжили: будущее Земли под вопросом

Астрономы обнаружили планеты, которым удалось избежать гибели при превращении их звезд в красные гиганты. Почему эти миры выжили остается загадкой.

Астрономы с помощью космического телескопа NASA TESS изучили в трех разных звездных системах по одной планете размером с Юпитер. Каждая из них вращается вокруг стареющей звезды и пережила период, когда звезда стала красным гигантом, увеличилась в размерах, а затем снова уменьшалась. Эти планеты находятся близко к своим звездам, а значит должны были быть уничтоженными. По словам ученых, исходя из этого открытия, будущее Земли выглядит не так однозначно, как раньше. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет South China Morning Post.

Когда звезда, похожая на Солнце, приближается к концу своей жизни в возрасте около 10 миллиардов лет, она раздувается и превращается в красного гиганта. Затем такая звезда постепенно уменьшится в размерах и со временем становится белым карликом – это звезда размером с Землю, но с массой меньше, чем у Солнца. На стадии красного гиганта звезда может поглотить ближайшие к ней планеты или же вызвать гравитационную нестабильность в системе, что приведет к тому, что эти планеты сами упадут на звезду.

Когда звезда, похожая на Солнце, приближается к концу своей жизни в возрасте около 10 миллиардов лет, она раздувается и превращается в красного гиганта Фото: space.com

Астрономы долгое время считали, что близкие к звездам планеты не могут пережить стадию красного гиганта. Единственная известная планета, которая смогла выжить в таком случае, была обнаружена в 2023 году возле стареющей звезды в созвездии Малой Медведицы. Теперь же ученые обнаружили, что три планеты размером с Юпитер в трех разных системах также выжили после превращения их звезд в красных гигантов. По словам астрономов, если бы была обнаружена всего одна такая планета, то это можно было назвать случайностью. Но теперь обнаружены еще три такие же планеты, а значит это точно не случайность.

Ученые изучили три известные планеты, каждая из которых вращается вокруг звезд 24 Волопаса, HD 12648 и TYC 4282-605-1. Все эти массивные планеты находятся близко к своим звездам. При этом сами звезды уже прошли стадии красных гигантов и сейчас постепенно уменьшаются в размерах, чтобы в будущем стать белыми карликами.

Когда звезды, похожие на Солнце, умирают, то после них остается белый карлик Фото: space.com

Самое большое удивление у астрономов вызвала планета, которая вращается вокруг звезды 24 Волопаса на расстоянии даже ближе, чем находится Меркурий к Солнцу. Расчеты показали, что эта звезда в стадии красного гиганта была как минимум в 100 раз больше Солнца.

Компьютерное моделирование показало, что все 3 звезды раздулись чрезвычайно сильно, а значит они должны были уничтожить планеты. Как именно этим планетам удалось уцелеть, пока остается загадкой, но ученые намерены выяснить, что произошло.

Эта открытие может изменить представление ученых о будущем Земли. Примерно через 5 миллиардов лет Солнце также превратится в красного гиганта. Считается, что Меркурий, Венера и Земля будут уничтожены. Но результаты исследования показывают, что наша планета чудесным образом может выжить.

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