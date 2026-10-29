Загадочная 9-метровая капсула: пилоты самолета засняли НЛО на высоте 13 километров (фото)

Пилоты, летевшие над центральной частью США, засняли загадочный объект, напоминающий по форме таблетку в виде капсулы.

Национальный центр сообщений об НЛО (американская организация, которая собирает сообщения очевидцев о наблюдениях НЛО) представила новый отчет о встрече с неопознанным летающим объектом. В нем сказано, что пилоты самолета, пролетавшего над штатом Огайо, США, не только наблюдали, но и сфотографировали странный непознанный летающий объект на высоте 13 километров. Объяснить его природу пока не удалось, пишет Daily Mail.

Пилоты самолета сообщили, что они находились на высоте около 13 километров и приближались к мощным грозовым облакам. Экипаж решил, что пролет через просвет между облаками будет самым безопасным вариантом, чтобы избежать удара молнии.

Именно в этот момент пилоты заметили чуть выше своего самолета странный объект. Он находился в нескольких километрах от самолета, по оценкам очевидцев. Этот объект напоминал по форме таблетку в виде капсулы равномерного размера, а его высота составляла не менее 9 метров. В отчете сказано, что объект имел серебристый цвет и двигался в воздухе. При этом поверхность объекта хорошо отражала солнечный свет, а потому пилоты предположили, что это чистый полированный металл.

Пилоты, летевшие над центральной частью США, засняли загадочный объект, напоминающий по форме таблетку в виде капсулы Фото: Daily Mail

Пилот предположил, что объект мог появиться из грозовых облаков, между которыми они пытались пролететь. Он усомнился в том, что в таких условиях мог уцелеть какой-либо метеозонд. Очевидцы наблюдали за НЛО в течение двух минут, а затем он исчез.

Экипаж самолета связался с диспетчерской службой в городе Кливленд, но диспетчеры сообщили, что радары не фиксируют никаких ни самолетов, ни других летающих объектов. Система предупреждения о столкновениях и системе для отслеживания полетов на самолете также не зафиксировали поблизости никаких воздушных судов. Федеральное управление гражданской авиации США также заявило, что никаких запусков метеозондов в данном районе не проводилось.

Что это было, исследователи пока так и не выяснили.

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