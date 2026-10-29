Астронавти зіпсували повітря на Місяці: найкумедніші місії в космос (відео)

В історії освоєння космосу траплялося чимало кумедних помилок. Деякі з них можуть викликати посмішку.

Планування космічних місій та створення космічних апаратів — завдання не з легких. Одна-єдина помилка може поставити під загрозу всю місію. Ось одні з найкумедніших ситуацій, пов’язаних із польотом у космос, пише Sky at Night Magazine.

Через апельсиновий сік у астронавтів на Місяці виникли проблеми

Коли у астронавтів місії "Аполлон-15" у 1971 році під час польоту на Місяць було виявлено порушення серцевого ритму, лікарі NASA припустили, що невагомість спричиняє дисбаланс електролітів у їхніх організмах.

Щоб виправити ситуацію, астронавти місії "Аполлон-16" у 1972 році взяли з собою багато цитрусових та апельсиновий сік, багатий на калій.

Хоча це, можливо, й допомогло підтримати здоров’я серця у астронавтів, сік виявився огидним на смак, а цитрусові кислоти, що містилися в ньому, спричинили вельми небажані побічні ефекти. У екіпажу прямо на Місяці виник сильний метеоризм: люди, прогулюючись по супутнику Землі, постійно псували повітря.

Неякісне склеювання ледь не зірвало місію на Марс

7 липня 2003 року марсохід Opportunity вирушив до Марса Фото: NASA

Коли запуск марсохода NASA Opportunity довелося відкласти на кілька днів через погану погоду, ніхто не хвилювався. Але коли після шторму фахівці оглянули ракету-носій, вони виявили, що її коркове покриття починає відшаровуватися. Це покриття слугує чудовим ізолятором, що захищає ракети від екстремального нагрівання під час старту.

Клей, що утримує пробкові панелі, слід було наносити горизонтально. Однак його нанесли вертикально, через що дощова вода стікала по панелях, змушуючи їх відходити від корпусу. Фахівці намагалися приклеїти коркові панелі назад, але вони продовжували відшаровуватися, і все ж їх вдалося прикріпити лише після спілкування з виробником клею.

7 липня 2003 року марсохід Opportunity вирушив до Марса.

Проблема з відеокамерою на Місяці

Під час місії "Аполлон-12" кольорову відеокамеру вирішили не кріпити до посадкового модуля, а встановити на штатив. Це давало змогу астронавтам обрати для неї найвдаліше положення на поверхні Місяця.

На жаль, у комплекті з камерою не було однієї важливої деталі: захисної кришки для об’єктива. Під час виходу на поверхню Місяця астронавт Алан Бін випадково направив камеру прямо на Сонце. Інтенсивне сонячне світло миттєво вивело з ладу світлочутливу трубку камери, зробивши її абсолютно непридатною.

Коли екіпаж готувався до відльоту з Місяця, Бін випадково залишив на поверхні Місяця кілька котушок із кольоровою плівкою, на яких було зафіксовано відзнятий матеріал. Вони лежать там досі.

Історична посадка на Титані не обійшлася без курйозу

Поверхня Титана висотою 5 кілометрів Фото: NASA

Наприкінці грудня 2004 року від зонда НАСА "Кассіні", який прибув до Сатурна, відокремився спускний апарат "Гюйгенс". 14 січня 2005 року він здійснив першу в історії посадку на супутник іншої планети — це був Титан, найбільший супутник Сатурна.

Заряду батарей зонда "Гюйгенса" вистачило лише на 3,5 години, але за цей час він встиг зробити близько 700 знімків незвичайного світу. Щоб передати дані на Землю, "Гюйгенс" спочатку передавав їх зонду "Кассіні". Але вчені виявили, що половина даних відсутня.

Як з’ясувалося, "Гюйгенс" мав два радіоканали, кожен із яких слугував резервним для іншого. Критично важлива інформація передавалася обома каналами, щоб гарантовано доставити її на Землю.

Фахівці місії вирішили збільшити обсяг даних, що надходять, передаючи по кожному з каналів різні набори знімків. Але вони забули надіслати на "Кассіні" команду увімкнути один із приймачів. У результаті передача даних з Титана відбувалася двома каналами, а "Кассіні" приймав знімки лише з одного з них.

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