Знайдено прибульця з Марса віком 4 млрд років: Червона планета могла бути населеною (фото)

Вчені виявили на Землі найдавніший метеорит, що прибув із Марса. Його склад свідчить про те, що Червона планета була схожою на нашу.

Група вчених дослідила метеорит, знайдений у пустелі Сахара на території Малі в Африці у 2022 році. Виявилося, що його вік становить 4,1 мільярда років, і це найдавніший марсіанський метеорит із усіх виявлених на нашій планеті. Склад метеорита підтверджує припущення вчених про те, що Марс був теплою планетою з рідкою водою на поверхні, і там могло існувати позаземне життя. Результати дослідження опубліковано в журналі Science, пише Reuters.

Зараз Марс є холодною, сухою та безжиттєвою планетою. Але багато даних вказують на те, що мільярди років тому Червона планета була більш схожою на Землю: там панував теплий клімат, на поверхні текла вода, утворюючи річки, озера і, можливо, навіть океан. У таких умовах на Марсі могло існувати позаземне мікробіологічне життя.

Досліджений марсіанський метеорит під назвою Teghaza 001, що складається з кількох фрагментів, підтверджує, що Марс дійсно був іншим і, можливо, це була населена планета. За словами вчених, метеорит був викинутий із кори Марса внаслідок сильного удару і тривалий час перебував у космосі, поки не впав на Землю.

Вік Teghaza 001 становить 4,1 мільярда років, і це найдавніший марсіанський метеорит серед усіх виявлених на нашій планеті Фото: phys.org

Метеорит Teghaza 001 — це гірська порода під назвою габро, яка входила до складу кори Марса, але утворилася з магми, що піднялася з великих глибин мантії Червоної планети. Ізотопи водню та кисню у складі метеорита вказують на те, що рідка вода була на поверхні Марса. За словами вчених, вода проникала в глибокі шари кори, як це відбувається на Землі, і змішувалася з розплавленими гірськими породами з мантії.

У складі метеорита було виявлено кристали циркону, що містять уран. Вчені визначили вік метеорита Teghaza 001, дослідивши процес розпаду урану на свинець з плином часу.

Автори дослідження наголошують, що нові дані підтверджують наявність на Марсі сприятливих умов для життя, але вони не свідчать про те, що на Червоній планеті точно існувало позаземне життя.

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