У космосі виявлено "Котячий хвіст" довжиною 200 трильйонів котів: астрономи здивовані (фото)

Незвичайна структура, що утворилася в результаті зіткнення планет, деякий час ставила вчених у глухий кут. Тепер її таємниця розгадана.

На відстані 63 світлових років від нас розташована молода зірка Бета Живописця, яка існує понад 20 мільйонів років. Наше Сонце існує вже 4,6 мільярда років. Навколо молодої зірки обертаються три величезні планети, але її все ще оточує диск із кам'янистих уламків, де, ймовірно, продовжують формуватися планети та інші астрономічні об'єкти. У цій зоряній системі знаходиться незвичайна структура, названа "Котячий хвіст". Її довжина в 1000 разів перевищує відстань від Землі до Сонця. Останні два роки ця структура ставила астрономів у глухий кут, але тепер її загадка розгадана. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Phys.

"Котячий хвіст" — це довга структура, виявлена в диску з кам’янистих уламків, що оточує зірку Бета Живописця. Її довжина становить 1000 астрономічних одиниць, тобто вона в 1000 разів більша за відстань між нашою планетою та Сонцем. Також, за словами вчених, ця довжина порівнянна з ланцюжком із 200 трильйонів домашніх котів, вишикуваних один за одним.

Астрономи виявили "Котячий хвіст" за допомогою космічного телескопа Вебб і весь час спостерігали за ним лише в інфрачервоному діапазоні світла. Тепер вчені змогли розгледіти деталі цієї структури також у видимому світлі за допомогою космічного телескопа Хаббл. Протягом двох років вчених бентежив той факт, що "Котячий хвіст" залишався невидимим у видимому світлі. Астрономи порівняли зображення, зроблені в різних діапазонах світла, і знайшли причину.

За допомогою космічного телескопа Хаббл вперше вдалося побачити структуру "Котячий хвіст" у видимому діапазоні світла (біла стрілка) Фото: phys.org

Автори дослідження дійшли висновку, що "Котячий хвіст" залишався невидимим у видимому діапазоні світла через свій склад. Ця структура майже повністю складається з органічної речовини, основою якої є вуглець. Довгі ланцюжки атомів вуглецю поглинають видиме світло, тому вони виглядають практично чорними.

Дослідники поки що не знають, як саме утворилася ця вуглецева речовина. Але з огляду на те, що ця структура, ймовірно, утворилася в результаті зіткнення планетних тіл, це зіткнення відбулося з настільки високою швидкістю, що вуглець випарувався, а потім, охолонувши, перетворився на дуже пористу структуру.

Результати досліджень показали, що "Котячий хвіст" — це, ймовірно, залишок потужного зіткнення планетних тіл розміром з Плутон (діаметр карликової планети в Сонячній системі становить понад 2300 км).

Зоряна система Бета Живописця — це хороший приклад того, що відбувалося з нашою Сонячною системою на етапі її формування 4,6 мільярда років тому. У той час навколо молодого Сонця обертався диск із газу та пилу, в якому небесні тіла зіштовхувалися й розліталися на шматки. Лише деякі планетні тіла змогли накопичити достатньо маси, щоб перетворитися на повноцінні планети. Дослідження цієї системи має велике значення для розуміння того, як сформувалися Земля та інші планети.

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