Нептун преследуют два ранее неизвестных объекта: обнаружены новые тела в Солнечной системе

Астрономы обнаружили два новых троянских астроида Нептуна, а также потенциально третий подобный объект.

Обсерватория имени Веры Рубин преподнесла новый сюрприз из внешней части Солнечной системы. Астрономы обнаружили два новых троянских астероида, которые двигаются вслед за Нептуном по одной и той же орбите. Возможно, там находится и третий ранее неизвестный троянский астероид. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет IFLScience.

Троянские астероиды — это особая группа астероидов, которая делит одну и ту же орбиту с некоторыми планетами Солнечной системы. Они находятся в гравитационно стабильных точках Лагранжа L4 (перед планетой на ее же орбите) и L5 (позади планеты). Эти астероиды никогда не сталкиваются с планетой, так как гравитационные силы Солнца и планеты удерживают их в равновесии. Проще говорят, троянские астероиды вращаются вокруг Солнца синхронно с самой планетой.

У Земли есть два троянских астероида, у Урана – минимум один, у Марса – несколько десятков, но больше всего троянских астероидов имеет Юпитер. Также несколько десятков троянских астероидов имеет Нептун, последняя планета Солнечной системы. Астрономы все еще считают их точное количество, но теперь их стало больше как минимум на два объекта. А может быть даже на три.

Нептун Фото: NASA

С помощью обсерватории имени Веры Рубин астрономы обнаружены два новых троянских астероида, получивших название 2025 MH348 и 2025 NN80, которые движутся за Нептуном. Также, пока что кандидатом в троянские астероиды Нептуна является объект 2025 MD138.

Изучать группу троянских астероидов, движущихся вслед за Нептуном, непросто, ведь они находятся в такой части космоса, где их крайне сложно заметить. И все же астрономам удалось найти новые троянские астероиды Нептуна благодаря возможностям новой Обсерватории имени Веры Рубин.

Телескоп обсерватории оснащен зеркалом диаметром 8 метров и камерой с разрешением 3200 мегапикселей. Это крупнейшая цифровая камера в мире.

Астрономы надеются, что новая обсерватория позволит обнаружить много новых ранее неизвестных объектов, которые скрываются во внешней части Солнечной системы.

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