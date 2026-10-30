Нептун переслідують два раніше невідомі об’єкти: у Сонячній системі виявлено нові тіла

Астрономи виявили два нових троянських астероїди Нептуна, а також, ймовірно, третій подібний об’єкт.

Обсерваторія імені Віри Рубін підготувала новий сюрприз із зовнішньої частини Сонячної системи. Астрономи виявили два нових троянських астероїди, які рухаються слідом за Нептуном по одній і тій самій орбіті. Можливо, там знаходиться й третій, раніше невідомий троянський астероїд. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише IFLScience.

Троянські астероїди — це особлива група астероїдів, яка ділить одну й ту саму орбіту з деякими планетами Сонячної системи. Вони знаходяться в гравітаційно стабільних точках Лагранжа L4 (попереду планети на її ж орбіті) та L5 (позаду планети). Ці астероїди ніколи не стикаються з планетою, оскільки гравітаційні сили Сонця та планети утримують їх у рівновазі. Простіше кажучи, троянські астероїди обертаються навколо Сонця синхронно з самою планетою.

У Землі є два троянські астероїди, у Урана — щонайменше один, у Марса — кілька десятків, але найбільше троянських астероїдів має Юпітер. Також кілька десятків троянських астероїдів має Нептун, остання планета Сонячної системи. Астрономи досі підраховують їхню точну кількість, але тепер їх стало більше щонайменше на два об’єкти. А може, навіть на три.

Нептун Фото: NASA

За допомогою обсерваторії імені Віри Рубін астрономи виявили два нових троянських астероїди, які отримали назви 2025 MH348 та 2025 NN80 і рухаються за Нептуном. Також, поки що кандидатом у троянські астероїди Нептуна є об’єкт 2025 MD138.

Досліджувати групу троянських астероїдів, що рухаються слідом за Нептуном, непросто, адже вони знаходяться в тій частині космосу, де їх надзвичайно важко помітити. І все ж астрономам вдалося знайти нові троянські астероїди Нептуна завдяки можливостям нової обсерваторії імені Віри Рубін.

Телескоп обсерваторії оснащений дзеркалом діаметром 8 метрів і камерою з роздільною здатністю 3200 мегапікселів. Це найбільша цифрова камера у світі.

Астрономи сподіваються, що нова обсерваторія дасть змогу виявити багато нових, раніше невідомих об’єктів, які приховані у зовнішній частині Сонячної системи.

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