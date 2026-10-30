Виявлено приховані супутники Чумацького Шляху: один складається з темної матерії (фото)

Можливості обсерваторії імені Віри Рубін дозволяють виявляти найтьмяніші об’єкти у космосі. Це підтверджує нове відкриття.

Астрономи проаналізували нові дані, отримані під час огляду глибокого космосу за допомогою телескопа Обсерваторії імені Віри Рубін, і виявили два приховані об’єкти поблизу Чумацького Шляху. Вони дуже тьмяні, тому раніше астрономи їх не бачили. Це карликова галактика та зоряне скупчення. Дослідження карликової галактики дозволить краще зрозуміти природу темної матерії, адже, ймовірно, вона майже повністю складається з цієї загадкової речовини. Два дослідження опубліковано в журналі Research Notes of the AAS та на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

Навколо великих галактик, таких як Чумацький Шлях, часто обертаються супутники: карликові галактики та зоряні скупчення. Деякі з них випромінюють так мало світла, що їх дуже важко виявити. На сьогодні відомо близько 65 галактик-супутників Чумацького Шляху, але, за оцінками вчених, у глибокому космосі приховані ще сотні таких об’єктів.

Астрономи виявили два надзвичайно тьмяних супутники Чумацького Шляху. Це карликова галактика Aquarius IV, розташована приблизно за 355 000 світлових років від Землі, та зоряне скупчення Rubin-GC1.

Астрономи виявили два надзвичайно тьмяних супутники Чумацького Шляху. Це карликова галактика Aquarius IV, розташована приблизно за 355 000 світлових років від Землі, та зоряне скупчення Rubin-GC1 Фото: phys.org

Ці відкриття свідчать про те, що обсерваторія імені Віри Рубін (розташована високо в Андах на території Чилі), яка офіційно розпочала роботу на початку цього року, здатна виявляти надзвичайно тьмяні астрономічні об’єкти, що оточують нашу галактику. Також астрономи сподіваються, що за допомогою цієї обсерваторії вдасться нарешті з’ясувати, скільки насправді карликових галактик обертається навколо Чумацького Шляху. Ці та інші дані обсерваторії дозволять отримати нове уявлення про життєвий цикл галактик, особливо тих, що випромінюють дуже мало світла.

Також нові супутники Чумацького Шляху дають змогу не лише отримати інформацію про еволюцію нашої галактики, а й краще зрозуміти природу темної матерії. Це невидимий каркас, який утримує структуру Всесвіту та становить більшу частину матерії у Всесвіті. Вчені вважають, що галактика Aquarius IV та інші подібні до неї дуже тьмяні об’єкти містять мало зірок і складаються майже повністю з темної матерії.

Одне з головних завдань Обсерваторії імені Віри Рубін полягає у складанні карти гало Чумацького Шляху Фото: комета

Одне з головних завдань Обсерваторії імені Віри Рубін полягає у складанні карти гало Чумацького Шляху, що складається з газу, зірок і темної матерії та оточує основну частину нашої галактики.

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