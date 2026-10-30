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Звичайний спалах світла виявився одним із найяскравіших космічних вибухів за 20 років (фото)

Звичайний спалах світла виявився одним із найяскравіших космічних вибухів за 20 років
Звичайний спалах світла виявився одним із найяскравіших космічних вибухів за 20 років | Фото: Popular Science

Цей гамма-спалах випромінив обсяг енергії, порівнянний із кількістю енергії, яку Сонце виробляє за мільярд років.

Гамма-спалах, який спантеличив астрономів, виявився одним із найяскравіших космічних вибухів за останні 20 років. Хоча спочатку цей космічний вибух здавався напрочуд слабким, вчені з’ясували, що насправді він викинув у простір колосальну кількість енергії. Вона еквівалентна тій, яку Сонце випромінює за мільярд років. При цьому ця кількість енергії пройшла через вузький струмінь матерії, товщиною не більше олівця. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Popular Science.

Космічний гамма-телескоп NASA Fermi зафіксував гамма-спалах, який отримав позначення GRB 260310A. Гамма-спалахи — це короткочасні викиди гамма-випромінювання, найвисокоенергетичнішої форми світла. Багато з них виникають у результаті вибуху масивної зірки у вигляді наднової. У цей момент у космос викидаються потужні потоки матерії у вигляді струменів, які рухаються зі швидкістю, близькою до швидкості світла. Зіштовхуючись із космічним газом, ці потоки речовини створюють післясвічення, яке можна спостерігати в різних діапазонах: від видимого світла до радіовипромінювання та рентгенівського випромінювання.

Хоча гамма-спалах GRB 260310A тривав усього 53 секунди, астрономів здивувало те, що він вивільнив підозріло мало енергії. Але через кілька годин післясвічення гамма-спалаху у видимому світлі стало настільки яскравим, що на якийсь час затьмарило галактику, в якій стався космічний вибух. Через кілька тижнів інтенсивність рентгенівського випромінювання гамма-спалаху знову зросла, і його спостерігали ще кілька місяців. Як виявилося, посилення яскравості було пов’язане з післясвіченням гамма-спалаху.

Звичайний спалах світла виявився одним із найяскравіших космічних вибухів за 20 років
Художнє зображення гамма-спалаху GRB 260310A. Масивна зірка вибухає як наднова і утворює струмінь речовини. На вставці показано зображення, на якому видно яскраве післясвічення гамма-спалаху поруч із батьківською галактикою
Фото: Popular Science

Подальші спостереження підтвердили, що причиною цього гамма-спалаху став вибух наднової. Перші ознаки вказували на те, що струмінь речовини був спрямований у бік від Землі. Його гамма-випромінювання не відрізнялося нічим особливим. Однак, згідно з результатами порівняння з іншими подібними подіями, цей гамма-спалах став одним із найяскравіших у рентгенівському та радіодіапазонах за останні 20 років.

Проаналізувавши дані, астрономи зрозуміли, що саме сталося. Виявилося, що вони спостерігали за цією подією збоку. У міру того як струмінь речовини сповільнювався, його випромінювання ставало помітним у ширшому діапазоні кутів.

Вчені порівняли спостереження за гамма-спалахами із ситуацією, коли людина дивиться прямо на промінь ліхтарика. У такому ракурсі світло найяскравіше, але якщо дивитися під іншим кутом, промінь може здаватися тьмянішим.

Згідно з теорією астрономів, GRB 260310A міг бути породжений струменем, що складається з дуже вузького, високоенергетичного ядра, оточеного ширшими та повільнішими потоками речовини. Згідно з цією моделлю, раннє післясвічення походить від ширших периферійних частин струменя, а випромінювання від вузького ядра стає помітним пізніше, що й спричиняє посилення рентгенівського випромінювання.

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