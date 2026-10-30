Звичайний спалах світла виявився одним із найяскравіших космічних вибухів за 20 років (фото)

Цей гамма-спалах випромінив обсяг енергії, порівнянний із кількістю енергії, яку Сонце виробляє за мільярд років.

Гамма-спалах, який спантеличив астрономів, виявився одним із найяскравіших космічних вибухів за останні 20 років. Хоча спочатку цей космічний вибух здавався напрочуд слабким, вчені з’ясували, що насправді він викинув у простір колосальну кількість енергії. Вона еквівалентна тій, яку Сонце випромінює за мільярд років. При цьому ця кількість енергії пройшла через вузький струмінь матерії, товщиною не більше олівця. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Popular Science.

Космічний гамма-телескоп NASA Fermi зафіксував гамма-спалах, який отримав позначення GRB 260310A. Гамма-спалахи — це короткочасні викиди гамма-випромінювання, найвисокоенергетичнішої форми світла. Багато з них виникають у результаті вибуху масивної зірки у вигляді наднової. У цей момент у космос викидаються потужні потоки матерії у вигляді струменів, які рухаються зі швидкістю, близькою до швидкості світла. Зіштовхуючись із космічним газом, ці потоки речовини створюють післясвічення, яке можна спостерігати в різних діапазонах: від видимого світла до радіовипромінювання та рентгенівського випромінювання.

Хоча гамма-спалах GRB 260310A тривав усього 53 секунди, астрономів здивувало те, що він вивільнив підозріло мало енергії. Але через кілька годин післясвічення гамма-спалаху у видимому світлі стало настільки яскравим, що на якийсь час затьмарило галактику, в якій стався космічний вибух. Через кілька тижнів інтенсивність рентгенівського випромінювання гамма-спалаху знову зросла, і його спостерігали ще кілька місяців. Як виявилося, посилення яскравості було пов’язане з післясвіченням гамма-спалаху.

Художнє зображення гамма-спалаху GRB 260310A. Масивна зірка вибухає як наднова і утворює струмінь речовини. На вставці показано зображення, на якому видно яскраве післясвічення гамма-спалаху поруч із батьківською галактикою Фото: Popular Science

Подальші спостереження підтвердили, що причиною цього гамма-спалаху став вибух наднової. Перші ознаки вказували на те, що струмінь речовини був спрямований у бік від Землі. Його гамма-випромінювання не відрізнялося нічим особливим. Однак, згідно з результатами порівняння з іншими подібними подіями, цей гамма-спалах став одним із найяскравіших у рентгенівському та радіодіапазонах за останні 20 років.

Проаналізувавши дані, астрономи зрозуміли, що саме сталося. Виявилося, що вони спостерігали за цією подією збоку. У міру того як струмінь речовини сповільнювався, його випромінювання ставало помітним у ширшому діапазоні кутів.

Вчені порівняли спостереження за гамма-спалахами із ситуацією, коли людина дивиться прямо на промінь ліхтарика. У такому ракурсі світло найяскравіше, але якщо дивитися під іншим кутом, промінь може здаватися тьмянішим.

Згідно з теорією астрономів, GRB 260310A міг бути породжений струменем, що складається з дуже вузького, високоенергетичного ядра, оточеного ширшими та повільнішими потоками речовини. Згідно з цією моделлю, раннє післясвічення походить від ширших периферійних частин струменя, а випромінювання від вузького ядра стає помітним пізніше, що й спричиняє посилення рентгенівського випромінювання.

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