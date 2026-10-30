Обычная вспышка света оказалась одним из самых ярких космических взрывов за 20 лет (фото)

Этот гама-всплеск выбросил объем энергии, сопоставимый с количеством энергии, которое Солнце вырабатывает за миллиард лет.

Гамма-всплеск, озадачивший астрономов, оказался одним из самых ярких космических взрывов за последние 20 лет. Хотя поначалу этот космический взрыв казался на удивление слабым, ученые выяснили, что на самом деле он выбросил в пространство колоссальное количество энергии. Оно эквивалентно тому, сколько Солнце излучает за миллиард лет. Пи этом данное количество энергии прошло через узкую струю материи, толщиной не больше карандаша. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Popular Science.

Космический гамма-телескоп NASA Fermi зафиксировал гамма-всплеск, получивший обозначение GRB 260310A. Гамма-всплески — это кратковременные выбросы гамма-излучения, самой высокоэнергетической формы света. Многие из них возникают возникают в результате взрыва массивной звезды в виде сверхновой. В этот момент в космос выбрасываются мощные потоки материи в виде струй, которые движутся со скоростью, близкой к скорости света. Сталкиваясь с космическим газом, эти потоки материи создают послесвечение, которое можно наблюдать в различных диапазонах: от видимого света до радиоизлучения и рентгеновского излучения.

Хотя гамма-всплеск GRB 260310A длился всего 53 секунды, астрономов удивило то, что он высвободил подозрительно мало энергии. Но через несколько часов послесвечение гамма-всплеска в видимом свете стало настолько ярким, что на какое-то время затмило галактику, в которой произошел космический взрыв. Спустя несколько недель интенсивность рентгеновского излучения гамма-всплеска вновь возросла и его наблюдали еще несколько месяцев. Как оказалось, усиление яркости было связано с послесвечением гамма-всплеска.

Художественное представление гамма-всплеска GRB 260310A. Массивная звезда взрывается сверхновой и создает струю материи. На вставке показано изображение, на котором видно яркое послесвечение гамма-всплеска рядом с родительской галактикой Фото: Popular Science

Дальнейшие наблюдения подтвердили, что причиной этого гамма-всплеска стал взрыв сверхновой. Первичные признаки указывали на то, что струя материи была направлена ​​в сторону от Земли. Его гамма-излучение было ничем не примечательным. Однако, согласно результатам сравнения с другими подобными событиями, этот гамма-всплеск стал одними з самых ярких в рентгеновском диапазоне и радиодиапазоне за последние 20 лет.

Проанализировав данные, астрономы поняли, что именно произошло. Оказалось, что они наблюдали за этим событием сбоку. По мере того как струя материи замедлялась, ее излучение становилось заметным в более широком диапазоне углов.

Ученые сравнили наблюдения гамма-всплесков с ситуацией, когда человек смотрит прямо на луч фонарика. В таком ракурсе свет наиболее яркий, но если смотреть с другого угла, луч может казаться тусклее.

Согласно теории астрономов, GRB 260310A мог быть порожден струей, состоящей из очень узкого, высокоэнергетического ядра, окруженного более широкими и медленными потоками вещества. Согласно этой модели, раннее послесвечение исходит от более широких периферийных частей струи, а излучение от узкого ядра становится заметным позже, что и вызывает усиление рентгеновского света.

Другие новости науки