Цього тижня на Землю впаде космічна обсерваторія NASA вагою 1500 кг: відомо куди

Космічний телескоп Swift має згоріти в атмосфері, але деякі частини обсерваторії можуть досягти поверхні планети.

Очікується, що найближчими днями космічний телескоп NASA Swift увійде в щільні шари атмосфери Землі після 22 років успішної роботи на навколоземній орбіті. Обсерваторія стала жертвою сонячної активності й більше не може утримуватися на стабільній орбіті. Телескоп Swift намагалися врятувати, але місія зазнала невдачі. Експерти назвали потенційні місця, куди можуть впасти уламки космічної обсерваторії вагою 1500 кг, пише Space.

Космічна обсерваторія Swift була виведена на навколоземну орбіту у 2004 році. Протягом 22 років вона досліджувала гамма-спалахи — найпотужніші вибухи у Всесвіті, а також інші космічні об’єкти та явища. Уже два тижні телескоп Swift падає вниз і, як передбачається, цього тижня все ж впаде на Землю.

За словами Даррена Макнайта з компанії LeoLabs, під час входу в атмосферу Swift, найімовірніше, зруйнується майже повністю. Але деякі компоненти все ж можуть впасти на поверхню планети. Подібної думки дотримується Дін Слейден із компанії Accu Components. Обидва є експертами з космічних апаратів.

Поки що точно невідомо, куди саме можуть впасти уцілілі уламки обсерваторії Swift, але експерти вказують на те, що орбіта Swift пролягає у смузі, розташованій між 21 градусом північної та південної широти. В основному там розташовані океани, але також населені райони Африки, Південної та Південно-Східної Азії, а також Південної та Північної Америки.

Слейден вважає, що Swift зруйнується настільки сильно, що не становитиме загрози для людей на Землі. У NASA заявили, що ризик заподіяння шкоди кому-небудь є вкрай малим. Компанія LeoLabs також оцінює ймовірність такої події як надзвичайно низьку.

Експерти прогнозують, що будь-які уцілілі уламки телескопа Swift, найімовірніше, впадуть в океан.

Інші новини науки