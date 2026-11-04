Одна обсерватория NASA падает из космоса на Землю, другая скоро упадет: что происходит

NASA не удалось спасти космический телескоп Swift, но есть надежда, что удастся спасти более знаменитую обсерваторию Хаббл.

NASA ищет способы, чтобы спасти 36-летний космический телескоп Хаббл, который постепенно снижается с околоземной орбиты. Если ничего не делать, то знаменитая обсерватория неконтролируемо войдет в атмосферу Земли уже в ближайшем будущем, пишет IFLScience.

Телескоп Хаббл был запущен на околоземную орбиту в апреле 1990 года. За прошедшие 36 лет он сделал огромное количество фотографий разных астрономических объектов и сыграл ключевую роль в развитии астрономии.

Благодаря телескопу Хаббл ученые смогли уточнить возраст Вселенной, который составляет 13,8 миллиарда лет, а также выяснили, что расширение Вселенной происходит с ускорением. Это происходит благодаря темной энергии.

На низкой околоземной орбите главной проблемой для телескопа Хаббл является атмосферное сопротивление, которое замедляет его движение аппарата, и он постепенно снижается.

Ранее NASA проводило ремонт космической обсерватории и поднимало ее орбиту с помощью космических шаттлов, на которых на орбиту летали астронавты. Последний раз обслуживание, ремонт и поднятие телескопа на более высокую орбиту происходило в 2009 году. В 2011 NASA перестало эксплуатировать космические шаттлы.

С тех пор Хаббл постепенно падает вниз и по оценкам NASA к концу 2033 года он с высокой вероятностью неконтролируемо войдет в плотные слои атмосферы Земли. Часть телескопа сгорит, но некоторые обломки могут упасть на поверхность планеты.

Поэтому NASA обратилось к частным компаниям, чтобы те предложили свои варианты спасения космической обсерватории. Спасательную миссию нужно отправить до 2032 года, чтобы Хаббл смог и дальше работать. Необходим космический аппарат, который мог бы поднять Хаббл на более высокую орбиту.

Ранее в этом году NASA пыталось спасти подобным образом космическую обсерваторию Swift, но миссия провалилась. В среду, 4 ноября 2026 года 22-летняя обсерватория должна рухнуть на Землю. Большая ее часть должна сгореть в атмосфере, но некоторые обломки могут достичь поверхности планеты.

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